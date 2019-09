Borealis investeert 1 miljard euro in nieuwe fabriek, goed voor honderdtal extra jobs Kristof Pieters

13 september 2019

13u35 0 Beveren Aan de Sint-Jansweg in Kallo is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe fabriek op de site van chemiereus Borealis. Daar zal propyleen gemaakt worden uit propaangas. Dit is een belangrijke grondstof voor de productie van hoogwaardige kunststoffen en de vraagt hiervoor neemt nog altijd toe. De nieuwe fabriek zorgt voor een honderdtal extra banen.

Met een prijskaartje van 1 miljard euro gaat het om één van de grootste investeringen sinds vele jaren in de chemische sector in de Waaslandhaven. De Oostenrijkse chemiegroep hakte de knoop door na 3,5 jaar studiewerk. Het eindresultaat wees uit dat de vraag naar propyleen en polypropyleen de komende jaren alleen maar zal toenemen. De keuze voor de site in Kallo lag voor de hand omdat hier de knowhow aanwezig is en bovendien staat er al een gelijkaardige fabriek sinds 1992. Kort geschetst wordt propaangas omgezet in propyleen door het waterstofgas er uit te halen. Van propyleen kan polypropyleen worden gemaakt, een multi-inzetbare kunststof die onder andere in de automobielindustrie wordt gebruikt zoals voor bumpers of dashboards. De vraag naar deze hoogwaardige plastic neemt wereldwijd toe. Om het verbruik te doen afnemen van auto’s moeten deze steeds lichter wegen en plastic is natuurlijk een pak minder zwaar dan staal.

In de nieuwsbrief van de Maatschappij Linkerscheldeoever benadrukt fabrieksdirecteur Johan van Grootel dat het project geen extra vrachtwagens op de weg zal brengen. “Het propaangas wordt aangeleverd via zeeschepen”, legt hij uit. “Hiervoor werken we samen met Oiltanking Antwerp Gas Terminal dat onze logistieke partner wordt op lange termijn voor de afhandeling van propyleen en de grondstof propaan. Zij gaat zelf hiervoor een nieuwe opslagtank bouwen met een capaciteit van 135.000 m³ propaan. Het propaan komt via een pijpleiding naar onze site en het eindproduct propyleen gaat via een andere pijpleiding terug naar buiten.” Borealis zal voor de nieuwe fabriek ook een WKK-centrale (warmtekrachtkoppeling) bouwen om in haar eigen energiebehoefte te voorzien.

Op de site in Kallo werken nu zo’n 200 mensen en daar komen een honderdtal nieuwe banen bij. “We gaan die mensen gefaseerd aanwerven en opleiden”, vervolgt Johan Van Grootel. “De nieuwe fabriek zal in de eerste helft van 2022 moeten opstarten en die tijd hebben we ook wel nodig om het personeel klaar te stomen. De eerste vacatures staan trouwens nu al open. We zoeken vooral technische profielen en gaan hiervoor ook contact opnemen met omliggende scholen. De bouwwerken zelf zullen trouwens ook heel wat tewerkstelling creëren. Op piekmomenten kunnen hier 1.500 tot 2.000 arbeiders rondlopen.” Eens de fabriek operationeel is, zullen om de drie jaar extra mensen nodig zijn voor grote en geplande onderhoudswerkzaamheden. Dit zal ook tewerkstelling creëren bij andere bedrijven.

De nieuwe fabriek gaat zo’n 750.000 ton per jaar kunnen produceren en zal dit bovendien veel milieuvriendelijker doen. De uitstoot zal dankzij nieuwe technologieën tot een minimum beperkt zijn. Het nevenproduct waterstof, dat ontstaat tijdens het productieproces, zal aan Air Liquide worden verkocht. “Met wat we leveren aan Air Liquide kunnen 180.000 auto’s 1 jaar lang rijden en waterstof zal in de toekomst nog meer toepassingen kunnen hebben”, zegt Van Grootel nog. Het is zeker niet uitgesloten dat dit propyleen en waterstof bedrijven zullen aantrekken om zich hier in de buurt te komen vestigen.”