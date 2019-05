Boete als er te weinig parkeerplaatsen zijn bij appartementsgebouw Kristof Pieters

27 mei 2019

09u05 0 Beveren Projectontwikkelaars kunnen voortaan beboet worden als ze niet het nodig aantal parkeerplaatsen voorzien bij een appartementsgebouw. De gemeente Beveren heeft hiervoor een nieuw belastingsreglement in het leven geroepen. Per ontbrekende parkeerplaats kan nu 12.000 euro worden aangerekend.

Bouwpromotoren die zich niet houden aan de verplichting om een vooraf opgelegd aantal parkeerplaatsen bij flats te voorzien, zorgen voor meer druk op de publieke parkeerplaatsen. Daarom stelde het college voor om afwijkingen op deze parkeernorm enkel toe te staan mits een vergoeding.

Normaal gezien wordt een afwijking op maximaal een derde van de norm toegelaten. De teller kan dan wel snel aantikken want hiervoor zal in de toekomst 12.000 euro per ontbrekende parkeerplaats worden aangerekend. Als de projectontwikkelaar meer dan een derde van het verplicht aantal parkeerplaatsen wil afkopen, kan hij een bijkomende afwijking aanvragen. Daarvoor is nog steeds een goedkeuring van het college nodig en zal een bedrag van 20.000 euro per parkeerplaats gevraagd worden. Het is wel mogelijk om parkeerplaatsen voor deelauto’s aan te vragen. Eén plaats voor deelauto’s vervangt dan drie verplichte parkeerplaatsen. Dit mag wel geen dode letter blijven. Zo’n plaats moet ter plekke goed aangeduid zijn en ook moet bewezen worden dat het deelsysteem gebruikt wordt. Pas dan volgt een belastingteruggave.

“De parkeernormen zijn opgelegd in de stedenbouwkundige verordening en verschillen naargelang het perceel in binnen- of buitengebied is gelegen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA). “Normaal is er een verplichting om vanaf 12 plaatsen ondergronds te gaan. Als een perceel ongelukkig gelegen is, kan je de parkeernorm nu afkopen. Dit belastingsreglement is voor de gemeente vooral een instrument zodat men niet overal appartementsblokken kan bouwen.”

De oppositie schaart zich hierachter en heeft al meteen een bestemming gevonden voor de inkomsten. Gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen) stelt voor om het geld van de boetes te gebruiken om alternatieve mobiliteitsvormen te promoten en verbeteren. Ook Issam Benali (sp.a) vindt dat de opbrengsten meteen geïnvesteerd moeten worden in zachte mobiliteit zoals fietspaden en fietsenstallingen.

Schepen Vlegels tempert echter de verwachtingen. “We denken dat we in realiteit deze boetes niet zoveel gaan moeten opleggen. Bouwpromotoren voorzien liefst een parking bij een flatgebouw omdat de kopers dit ook verlangen.”