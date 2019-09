Boeren en Buren ontmoeten elkaar op eerste Beverse Buurderij Kristof Pieters

29 september 2019

10u39 2 Beveren Op de Sociale Campus in het Pareinpark in Beveren vond dit weekend de eerste editie plaats van de Buurderij, een lokaal voedselnetwerk dat consumenten en lokale boeren online samenbrengt via een gebruiksvriendelijke website en app. Initiatiefneemster Marijke Lambrechts is verrast en blij met de grote respons. “Het bewijst dat er nood is aan een nieuwe manier van boodschappen doen.”

Boeren & Buren is een platform dat consumenten en producenten online samenbrengt. “Je doet als Buur online boodschappen rechtstreeks bij de landbouwers”, legt Marijke Lambrechts uit. “Op het moment dat de producten verdeeld worden, ontmoeten de Buren en Boeren elkaar op een aangename locatie tijdens een wekelijkse boerenmarkt, de ‘Buurderij’ genaamd. In Beveren vinden de bijeenkomsten wekelijks plaats in een zaal van de Sociale Campus in het Pareinpark. Buren bestellen wanneer ze willen en hoe vaak ze willen zonder verplichtingen, minimumbestelling, vaste pakketten of een abonnement.”

Marijke richtte anderhalf jaar geleden ook al een Buurderij op in Kruibeke. “Ook die loopt goed”, vervolgt ze. “We hebben zo’n 300 leden en wekelijks zijn er zo’n 20 tot 30 bestellingen. Hier in Beveren hebben we een vliegende start genomen. Nog voor de eerste editie waren er al 78 bestellingen. Momenteel zijn er zo’n 22 producenten die zich achter het initiatief hebben geschaard.”

De Pluk & Snoeptuin uit Zwijndrecht was al aangesloten bij de Buurderij Kruibeke en springt ook nu op de kar met een breed assortiment aan groenten en fruit. “We werken eigenlijk volgens het concept van zelfoogst, waarbij klanten een soort van aandeel hebben in de boerderij en dus mee de handen uit de mouwen moeten steken bij de oogst”, vertelt Gunther De Brauwere. “Door tijdsgebrek komen er altijd mensen niet opdagen en blijven we soms met veel groenten en fruit zitten. De Buurderij is voor ons een mooie aanvulling op de bestaan de activiteiten.”

Er zijn ook kleinschalige producenten die via de Buurderij hun gamma aan de man brengen. Eén ervan is broeder Gino van het Monasterium in Temse. “We zijn een kleine kloostergemeenschap en om wat geld in het laatje te brengen verkopen we onder meer zelfgemaakt notenaperitief en mosterd.”

De zaal op de Sociale Campus wordt gratis door de gemeente ter beschikking gesteld. “We ondersteunen De Buurderij met veel plezier”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Steeds meer landbouwers starten met een boerderijwinkel op het erf en er niks zo duurzaam als je aardappelen of eieren bij de naburige boer te kopen.”

Dat beaamt Marijke Lambrechts volmondig. “Bij onze ontvangen de deelnemende producenten maar liefst 80% van de verkoopprijs van hun producten. Dat is ettelijke malen meer dan via andere verkoopkanalen waar ze het meestal met veel minder dan de helft moeten doen. De gemiddelde afstand die de producten afleggen is slechts 18 km. Ook bij de buurtbewoners merk ik heel veel interesse. Het bewijst dat er nood is aan een nieuwe manier van boodschappen doen. Door op de Buurderij je inkopen te doen, bespaar je heel wat tijd uit, maar koop je toch lokaal.”

De Buurderij vindt wekelijks plaats op zaterdag van 11.30 tot 13 uur. Meer info en bestellen kan via http://www.boerenenburen.be.