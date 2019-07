Bodycams bij badmeesters en identificatieplicht in zwembad om jonge amokmakers weg te houden Kristof Pieters

03 juli 2019

22u56 16 Beveren/Koewacht Burgemeester Marc Van de Vijver gaat vanaf volgende week een verplichte identificatie invoeren voor het zwembad LAGO De Meerminnen in Beveren. De maatregel moet jonge amokmakers weghouden. In Terneuzen moeten bezoekers zich vandaag al verplicht identificeren en registreren. Daar gaat men nog een stapje verder en zijn de badmeesters voortaan uitgerust met bodycams.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in zwembaden en recreatiedomeinen in onze regio: jongeren van allochtone origine die het te bont maken en de sfeer verzieken voor andere bezoekers. In Beveren wil burgemeester Marc Van de Vijver er paal en perk aan stellen. “We bereiden een nieuw besluit voor dat een verplichte identificatie voorziet bij toegang tot het subtropisch zwembad LAGO De Meerminnen”, legt hij uit. “Het gaat meestal om een beperkt aantal jongeren die de boel op stelten zetten. Ik heb echter signalen gekregen dat het de laatste tijd behoorlijk uit de hand dreigt te lopen. Daarom dat ik deze bestuurlijke maatregel neem. Die wordt nu juridisch afgetoetst en zal volgende week van kracht worden.”

Kort op de bal spelen

Het is niet de eerste keer dat Beveren deze maatregel neemt. Het gebeurde een tiental jaar geleden ook al na problemen aan het gemeentelijk zwembad. “De overlast doet zich uiteraard niet alleen bij ons voor. We willen echter kort op de bal spelen. De zomervakantie is nog maar pas begonnen en ook andere zwembaden nemen maatregelen waardoor de problematiek zich gewoon verschuift.”

Roel Timmermans, manager van LAGO De Meerminnen, is al een tijdje vragende partij om bezoekers te mogen identificeren. “In onze vestiging in Lier gebeurt dit al en daar heeft de maatregel veel succes. Als we zwembadverboden kunnen uitvaardigen, schrikt dit amokmakers af. We stellen vooral vast dat mensen uit Beveren een groter onveiligheidsgevoel hebben en hierdoor minder naar het zwembad komen omdat zij natuurlijk sneller worden geconfronteerd met baldadigheden. Met deze maatregel willen we het tij nu snel keren.”

In het Nederlandse grensgehucht Koewacht zijn vandaag al zulke maatregelen genomen. Alle bezoekers van veertien jaar en ouder moeten zich vanaf vandaag kunnen identificeren en registreren. De problemen in het zwembad slepen al een tijdje aan maar escaleerden vorige week maandag toen vier tienermeisjes werden ingesloten en betast door een groep van twintig jongens. Woensdag liep het opnieuw mis en kwam het tot een vechtpartij met drie jongens uit Koewacht. Het gaat om een grote groep Vlaamse jongeren van Marokkaanse origine die vanuit het Waasland afzakken naar Koewacht. Ze nemen de bus 44 vanuit Sint-Niklaas. Niet alleen in het zwembad zorgen ze voor overlast maar ook onderweg. Op de route van de bushalte naar het zwembad worden vernielingen aangebracht, bloembakken omver gegooid en overal afval achtergelaten.

Jonge meisjes betasten

Boudewijn Rietjens is al tien jaar badmeester in Koewacht en was bij de incidenten van vorige week aanwezig. “De problemen doen zich eigenlijk al verschillende jaren voor en worden steeds erger. Die amokmakers doen gewoon hun zin en luisteren niet. Het begint altijd met kleine zaken. Zo mag er niet in het zwembad worden gedoken maar daar vegen ze natuurlijk hun voeten aan. Het wordt natuurlijk erger als ze met een gsm beginnen filmen onder de kleedkamerdeuren of jonge meisjes betasten. Mensen komen naar hier om een dagje plezier te beleven en willen niet met zo’n gedrag geconfronteerd worden. 80% van onze bezoekers zijn trouwens Belgen. De meeste gedragen zich zoals het hoort. Het zijn enkele rotte appels die de boel verzieken voor de rest.” Rietjens werkte ook een tijd als redder bij LAGO De Meerminnen in Beveren. “En ook daar werden met dezelfde problemen geconfronteerd. Als er strenger wordt opgetreden, trekken ze gewoon naar een ander zwembad.”

De politie bellen is ook niet zonder risico. Een collega had recent enkele jongemannen aangewezen die lachgas hadden binnengesmokkeld. ‘s Avonds stonden ze hem aan de poort op te wachten, hij is stilletjes via de achterdeur moeten ontsnappen Vladimir Dielemans

Sinds vandaag zijn de badmeesters in Koewacht uitgerust met een bodycam. “De redders kunnen een knop indrukken als er zich problemen voordoen. De beelden worden vervolgens opgeladen in ons computersysteem en dienen daarna als bewijslast”, legt Frans Tanghe van de gemeente Terneuzen uit. “Wie zich misdraagt, wordt de toegang ontzegd. Afhankelijk van wat men precies mispeuterd heeft, kan er een toegangsverbod tot twee jaar opgelegd worden.”

Eindeloze discussie

Redder Vladimir Dielemans is tevreden met de extra beveiligingsmaatregelen. “Het is in de eerste plaats een afschrikmiddel. We geven drie keer een waarschuwing en dan vliegt men eruit. Dit maakte tot nog toe weinig indruk. Er volgde meestal een eindeloze discussie en in die tijd ben je niet met je job bezig als redder. De politie erbij halen is ook niet zonder risico. Een collega had recent enkele jongeren aangewezen die lachgas hadden binnengesmokkeld. ’s Avonds stonden ze hem aan de poort op te wachten. Hij is stilletjes via de achterdeur moeten ‘ontsnappen’. Het is al ver gekomen als een redder zoiets moet meemaken.”