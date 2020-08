Blue-Bike deelfietsen aan station van Beveren: “Eindelijk alternatief om laatste kilometers te overbruggen” Kristof Pieters

19 augustus 2020

14u17 4 Beveren Aan het station van Beveren kan men voortaan gebruik maken van deelfietsen van Blue-Bike. Lantis financiert de opstartkost. De bouwheer van de Oosterweelverbinding wil mensen namelijk stimuleren om de wagen thuis te laten. “Met de trein kan je de dagelijkse files vermijden maar tot nog toe ontbrak een goed alternatief om de laatste kilometers te overbruggen.”

Het is de gemeente menens om haar steentje bij te dragen aan de noodzakelijke ‘modal shift’, de overstap naar meer duurzame vervoersmiddelen. “We willen nog meer mensen stimuleren om de fiets en het openbaar vervoer te nemen. Het draagvlak hiervoor wordt alsmaar groter nu de wegen dreigen dicht te slibben”, zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Het is dan wel belangrijk dat we volop inzetten op veilige schoolfietsroutes, functionele langeafstandsfietspaden en extra faciliteiten voor fietsers. In het kader hiervan openden we eind 2018 een grote, verlichte en overdekte fietsparking aan het station in Beveren, voorzien van oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen en camerabewaking. Het aanbod van deelfietsen is een logisch vervolg hierop.”

Acht deelfietsen

In een beginfase staan er acht Blue-Bike deelfietsen in de fietsenstalling aan het station. Naargelang het succes van de fietsen kan het aantal op termijn uitgebreid worden. “Via die deelfietsen kunnen gebruikers vlot, snel en comfortabel de laatste kilometers overbruggen tussen het station en hun bestemming”, legt Van Roeyen uit. “We zijn hiervoor in zee gegaan met Blue-mobility die met hun fietsdeelproject Blue-Bike ondertussen op 65 locaties in België actief zijn.” Blue-Bike registreerde in 2019 maar liefst 276.000 ritten met 20.000 leden. 93% van de gebruikers gebruikt Blue-Bike in combinatie met de trein en bovendien gebeurde 28% van de Blue-Bikeverplaatsingen voordien met de auto. “We zijn erg blij dat we deze locatie in Beveren kunnen openen”, zegt directeur Bram Dousselare. “De nieuwe locatie is een belangrijke schakel in onder meer de ontsluiting van de Waaslandhaven, die met de werken aan de oosterweelverbinding moeilijker bereikbaar is. We hopen pendelaars op die manier een vlotte, eenvoudige oplossing te bieden.”

Rit kost 1,15 euro

Met een lidmaatschap van 12 euro per jaar kan je een fiets ontlenen aan een voordelig tarief, ook buiten Beveren. Dankzij de tussenkomst van de gemeente en de Vlaamse Overheid betaal je in Beveren slechts 1,15 euro per rit van maximaal 24 uur. Je zet je Blue-Bike aan het einde van de dag gewoon weer terug op zijn originele locatie. Lid worden kan online via de website www.Blue-Bike.be.

Positieve reacties

De deelfietsen staan er nog maar net en er zijn al enthousiaste gebruikers. Dorien Ceuleers en Louise Vanderhaeghen nemen elke dag een Blue-Bike in Beveren. Ze wonen in Antwerpen en rijden dagelijks met de trein naar Beveren. Aan het station nemen ze een Blue-Bikefiets om verder naar hun werk in Beveren te rijden. “We hebben beiden een rijbewijs maar verkiezen de trein wegens de vele files”, vertellen ze. “Het systeem van de Blue-Bike kennen we uit onze studententijd in Gent en Leuven. We vinden het een echte meerwaarde voor ons woon-werkverkeer.”

Minder Hindermaatregelen

Voor de opstartkost van 31.200 euro kan Beveren beroep doen op de financiële steun van Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding. Dit past binnen hun filosofie om het station van Beveren als regionaal knooppunt te ontwikkelen en zo meer mensen te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan. Het station van Beveren speelt hier als regionaal knooppunt een belangrijke rol in. Om verplaatsingen met de trein te stimuleren, wordt ingezet op de verknoping van het station met het ruimere mobiliteitsnetwerk. In een volgende fase wordt de parking nog uitgebreid voor wagens en fietsen, de Gravendreef krijgt een vernieuwd fietspad, op verschillende assen naar de haven worden fietssuggestiestroken aangelegd en er loopt een onderzoek naar de realisatie van een tijdelijke fietsbrug over de E34 tussen de Hofdam en Steenlandlaan.