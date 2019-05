Bloemenmarkt ‘Fleur door kleur’ in kasteeldomein Cortewalle Kristof Pieters

24 mei 2019

10u00 0 Beveren Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de plaatselijke bloemisten en de cultuurraad een grote bloemenmarkt op zondag 26 mei in het kasteeldomein Cortewalle. Vanaf 14 uur kan men er terecht aan tal van verkoop- en infostands en kan men meteen ook eens kennismaken met de gloednieuwe bijentuin.

“Elk jaar vindt de bloemenmarkt plaats in een andere deelgemeente”, zegt schepen van Filip Kegels (N-VA). “Dit jaar strijken we neer in het kasteeldomein Cortewalle naar aanleiding van de nieuwe bijentuin die we er hebben aangelegd en waarmee we meestrijden voor de titel van voorbeeldtuin in Vlaanderen.” Centraal staan natuurlijk de Beverse bloemisten. Met vijf zijn ze op afspraak met een groot assortiment aan zomerbloemen. Per aankoop van tien perkplantjes wordt een gratis zak potgrond van 10 liter weggeschonken.

Naast de bloemenmarkt zijn er ook nog heel wat randactiviteiten. Verschillende verenigingen hebben een infostand, Kunst en Vreugd geeft een parkconcert, er zijn gratis huifkartochten van De Molenmenners, enz.

Wie met de aangekochte plantjes vervolgens aan de slag gaat voor de versiering van een gevel, voortuin of straattegeltuintje, kan meteen ook deelnemen aan de bebloemingswedstrijd van de gemeente. Dit jaar is er een nieuwe categorie ‘bijentuin’ opgenomen. Inschrijven kan nog tot 30 juni.