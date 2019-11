Blind auditions voor verkiezing ‘asielhond van het jaar’: “Verhaal is belangrijk, niet het uiterlijk” Kristof Pieters

22 november 2019

11u44 0 Haasdonk Het Dierencentrum Waasland organiseert voor de eerste maal de verkiezing ‘Kersthond 2020’. Een jury van BV’s zal echter niet de geadopteerde hond maar enkel het baasje te zien krijgen. “Er zal alleen gekozen kunnen worden op basis van het levensverhaal van het dier en niet op het uiterlijk”, zegt Brigitte De Baere. “De onderliggende boodschap is dat mensen doordacht een dier in huis moeten nemen en niet omdat het een mooie hond is of een sukkeltje.”

De voorbije tien jaar was er al een verkiezing van de ‘asielhond van het jaar’ maar Dierencentrum Waasland besloot het dit keer over een totaal andere boeg te gooien. Voor de verkiezing van ‘Kersthond 2020’ zullen namelijk niet de honden maar enkel de baasjes op het podium plaatsnemen. “Iedereen die een hond heeft geadopteerd, mag zijn of haar dier komen voorstellen”, legt Brigitte De Baere de spelregels uit. “We hebben een jury van enkele BV’s die vervolgens het levensverhaal van het dier te horen krijgen en het motief van het baasje om voor deze hond te kiezen. Het zijn dus ‘blind auditions’. De jury krijgt de hond niet te zien en weet ook niet om welk ras het gaat. Alle honden zullen wel in de zaal zitten maar de winnaar krijgen we pas op het einde van de show te zien.”

Het Dierencentrum Waasland wil hiermee een duidelijke boodschap meegeven aan het publiek. “We mogen dieren niet zomaar selecteren op hun uiterlijk alleen”, benadrukt Brigitte. “Een sukkeltje met droevige oogjes, een opgewekt kwispelend hondje of een mooie rashond. Je mag je nooit alleen laten leiden door het uiterlijk. We hebben hier in het asiel al heel wat meegemaakt op dit vlak. Het strafste is ongetwijfeld iemand die een hond zocht met een wit/bruine vacht omdat die het best zou passen bij het interieur van de woning. Die hebben we uiteraard meteen wandelen gestuurd.”

Het Dierencentrum Waasland vraagt mensen doordacht tewerk te gaan als ze een dier in huis willen nemen. “Het lijkt misschien een leuk geschenk voor onder de kerstboom, maar dat is het niet. Vroeger zagen we 10 tot 15% van de geplaatste asielhonden in de kerstperiode drie maand later al terug. We hebben daar lessen uitgetrokken. In deze periode van het jaar zijn we extra voorzichtig. Als iemand een dier wil adopteren moet die er eerst een paar keer mee gaan wandelen en sowieso volgt er altijd eerst een huisbezoek. Deze week nog kwam een man met zijn kleindochter kijken voor een hondje. De mama van het kind wou echter niet dat de hond in huis kwam. We hebben daarop gevraagd dat het meisje elke week zou langskomen om met de hond te gaan wandelen om te zien hoe lang ze dit gaat volhouden. We maken ons daarmee niet erg populair maar je moet aan het welzijn denken van de dieren.”

Om die vroege kerstboodschap kracht bij te zetten is er dus nu de verkiezing van de ‘Kersthond 2020’. Inschrijven kan tot zondag 1 december via de website van Dierencentrum Waasland. Het evenement zelf vindt plaats op zaterdag 21 december vanaf 13 uur. De winnende hond krijgt zijn of haar gewicht in hondeneten. In de jury zal ook de Sint-Niklase acteur Michaël Huybens zetelen. “Ik ben altijd al omringd geweest door honden, paarden en katten”, vertelt hij. “Momenteel heb ik drie katten, waarvan er ééntje gewoon is komen binnenwandelen bij ons thuis. Ondertussen maakt ze helemaal deel uit van het gezin.”

Aansluitend kan men ook aanschuiven voor een winter-BBQ tussen 16 en 20 uur. Inschrijven kan eveneens via de website. ’s Avonds is er ook nog een optreden van The Golden Years Band.