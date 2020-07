Blauwalg in Noord-Zuid-Verbinding: verboden pootjebaden of water op te pompen

Kristof Pieters

24 juli 2020

15u17 0 Verrebroek/Kieldrecht De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft opnieuw de aanwezigheid van blauwalgen vast in de Noord-Zuidverbinding van aan de Kieldrechtse Welen tot aan het pompstation Stenengoot. Omdat deze blauwalgen een gevaar betekenen voor zowel mens als dier heeft burgemeester Marc Van de Vijver een verordening ondertekend die beiden moeten beschermen.

Blauwalgen of cyanobacteriën kunnen massaal tot ontwikkeling komen in water bij temperaturen tussen 20 en 30° C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op veel waterlopen, waardoor optimale omstandigheden ontstonden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Afscheiding van giftige stoffen

Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.

Geen aanraking met water

“Gezien een aantal van de waargenomen blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier”, zegt Van de Vijver. “Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water in aanraking komt. Daarom heb ik een verbod ingesteld om water op te pompen uit de Noord-Zuidverbinding, van aan de Kieldrechtse Welen (kruising met N451) tot aan het pompstation Stenengoot. Er is ook een verbod op recreatie. Dus geen pootjebaden, waterspelen, zwemmen en opletten als u er met de hond gaat wandelen.”