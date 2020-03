Bizarre situatie in grensgemeente: Alles dicht in Kieldrecht, Nieuw-Namen ontvangt Vlaamse cafégangers

met open armen Kristof Pieters

13 maart 2020

15u37 104 Kieldrecht De verplichte sluiting van alle cafés leidt in grensgemeente Kieldrecht tot een wel erg vreemde situatie. Het dorp vormt namelijk één geheel met het Nederlandse Nieuw-Namen waar de maatregel niet geldt. Bij café ’t Rost Zand zetten ze zich schrap voor een stormloop. “De telefoon staat roodgloeiend. Ik heb me alvast extra bevoorraad”, zegt uitbater Filip Magnus.

Filip Magnus trok vrijdag met zijn bestelwagen nog snel naar de groothandel om zijn stock aan te vullen. Hij verwacht een massa volk in zijn café ’t Rost Zand in Nieuw-Namen. De kroeg ligt op een steenworp afstand van de grens en heeft sowieso al een trouw Belgisch cliënteel. “Ik schat dat 90% van mijn klanten uit België komen”, vertelt de caféuitbater. “Hier komen voornamelijk havenarbeiders en werknemers van de kerncentrale in Doel. Daarom vloeien hier vooral Belgische bieren uit de tapkraan.”

Sinds de Belgische regering de nieuwe preventiemaatregelen in de strijd tegen het coronavirus bekend maakte, staat de telefoon bij ’t Rost Zand roodgloeiend. “Mensen bellen me om te vragen of ik zeker open blijf. Dat is natuurlijk het geval. In ons land zijn er voorlopig geen beperkingen opgelegd. Ik ben onze minister-president dankbaar dat hij rekening houdt met de lokale economie. Voor mijn Belgische collega’s moet dit een enorme klap zijn. Ik zou niet in hun schoenen willen staan.”

Misschien kan ik Vlaamse horecamensen inzetten die tijdelijk werkloos zijn? Filip Magnus, 't Rost Zand

Alternatieve locatie

Filip Magnus nam de kroeg in Nieuw-Namen vier jaar geleden over en intussen kocht hij ook een café aan de overkant van de straat. “Dat gebruik ik nu vooral voor privéfeestjes, maar als het echt een stormloop wordt van Vlaamse klanten ga ik die zaak wellicht ook openen. Het is alleen een kwestie van personeel vinden, maar misschien dat ik wel Vlaamse horecamensen kan inzetten die tijdelijk werkloos zijn?”

“In deze zaak kan ik 100 mensen ontvangen, ik betwijfel of dat voldoende zal zijn”, aldus de cafébaas. “Ik heb al heel wat vragen gekregen van Vlaamse groepen vrienden of collega’s die iets gepland hadden en nu op zoek zijn naar een alternatieve locatie om samen te komen.”

Opening uitgesteld

De verschillende cafés aan de Vlaamse kant van de grenspaal moeten vanaf zaterdag wel verplicht de deuren gesloten houden. Voor Liselotte Bickx is dit een bittere pil, want op zaterdag 21 maart zou ze normaal gezien de deuren openen van de gloednieuwe Bar’Lot in de Dorpsstraat in Kieldrecht. “Ik heb zo’n tweeduizend flyers om de opening aan te kondigen uitgedeeld, en nu moet ik plots iedereen op de hoogte brengen dat het niet doorgaat. Het is ook afwachten hoe lang de maatregel van kracht zal blijven.”

De overheid zou de mensen beter zelf laten beslissen of ze al dan niet in een publieke ruimte willen komen Liselotte Bickx, Bar’Lot

“Ik heb grote investeringen gedaan voor deze nieuwe bar, deze situatie mag natuurlijk niet te lang aanhouden”, vertelt Liselotte. “Ik begrijp wel dat er iets ondernomen moet worden tegen de verspreiding van het virus, maar in de mensen van Kieldrecht gaan nu gewoon op café in Nieuw-Namen. De maatregel heeft hier dus niet zoveel ‘nut’. Persoonlijk vind ik de sluiting van alle horeca ook een overdreven maatregel. De overheid zou de mensen beter zelf laten beslissen of ze al dan niet in een publieke ruimte willen komen. Ik heb gelukkig nog een frituur als tweede zaak om het hoofd boven water te kunnen houden, maar voor veel andere mensen uit de horeca dreigt dit een sociaal en financieel bloedbad te worden.”