Binnenkort ook personenvervoer via spoor naar haven? NMBS “bereid om mogelijkheid te onderzoeken” Kristof Pieters

18 juli 2019

10u33 9 Waasland De NMBS en Infrabel zijn bereid om de mogelijkheden te onderzoeken van personenvervoer in de haven. Daar liggen immers heel veel sporen en bedrijven hebben steeds meer problemen om hun personeel filevrij op het werk te krijgen. Het is één van de voorstellen die Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) op tafel heeft gegooid tijdens een overleg rond het nieuw vervoersplan van de NMBS. Ook pleit hij voor extra treinen van en naar Brussel.

De spoorwegmaatschappij heeft deze week de contouren van haar nieuw vervoersplan voor de provincie Oost-Vlaanderen geschetst. Ze nodigde daarvoor alle gemeentebesturen, de provincie en Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers uit. Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) uit Sint-Gillis-Waas was aanwezig en lanceerde er enkele voorstellen.

“Ik vind het goed dat de NMBS dergelijke overlegmomenten organiseert”, reageert hij. “Het geeft de kans om, voor de plannen definitief zijn, op onvolledigheden te wijzen of bijkomende mogelijkheden aan te kaarten. Met de werken aan Oosterweel en de N70, de havenuitbreiding en het dichtslibben van de Scheldebrug in Temse is er nood om voldoende alternatieven met de trein te hebben.”

Vlotter naar Brussel

Om te vermijden dat Waaslanders toch maar de auto naar Brussel nemen langs de N16, stelt Daniëls voor om die treinverbinding te verbeteren. “Momenteel hebben we 1 rechtstreekse trein per uur van Sint-Niklaas naar Brussel via Dendermonde, lijn 59 en 60, waarbij die trein in het station van Dendermonde een tijdje stilstaat. Die rechtstreekse verbinding zou verbeterd kunnen worden en aangevuld met piekuurtreinen om het half uur. Een tweede weg naar Brussel is lijn 54 langs Temse, Bornem en Puurs naar Mechelen. Omdat Mechelen in het S-net van Brussel ligt, heb je daar veel aansluitingen. Alleen rijdt er langs Temse maar om het uur één trein en dan nog over een heel slecht spoor.”

Personenvervoer naar haven

In de Waaslandhaven en Haven van Antwerpen liggen enorm veel sporen. Die worden momenteel echter enkel gebruikt voor goederenvervoer. “Anderzijds hebben bedrijven in de haven problemen om hun huidig personeel door de files tijdig op het werk te krijgen of om nieuwe werkkrachten aan te trekken”, stelt Daniëls vast. “ Zowel lijnbussen als bussen voor collectief vervoer rijden zich vast in de files die met de Oosterweelwerken nog zullen toenemen. Het lijk me dan ook zinvol om te onderzoeken of we in de haven langs beide oevers van de Schelde een station kunnen voorzien van waaruit busverbindingen naar de bedrijven vertrekken.” De NMBS beloofde om samen met Infrabel de voorstellen van Daniëls te onderzoeken.

Het idee is niet nieuw. De werkgeversorganisatie Voka voert eveneens gesprekken met de NMBS over een nieuwe verbinding voor personenvervoer tussen het station van Berchem en het bundel Zuid op Linkeroever via de Kennedytunnel. De trein zou buiten de spitsuren rijden en daardoor voornamelijk een oplossing bieden voor het verkeer van de vroege shiften.

Derde spoor Sint-Niklaas niet realistisch

Daniëls is ook kritisch over de onderzoeken die Infrabel voert naar een derde spoor in Sint-Niklaas. “Dat er onderzoeken gebeuren naar alternatieven vind ik goed, maar laat ons eerst kijken naar alternatieven die realistisch en snel uit te voeren zijn. In Sint-Niklaas rijden de treinen op een viaduct tussen huizenrijen en scholen langs weerszijden. Daar kan je niet zomaar een spoor naast leggen zonder een gigantische impact op die omgeving. En de droom om de spoorlijn ooit onder de grond te leggen deel ik, maar je kan één van de drukste lijnen van het land, Antwerpen-Gent, niet ettelijke jaren sluiten om dat te realiseren.”