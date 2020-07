Binnenkort aan het werk als ecologische ‘snoeimachine’ in het havengebied: de Aziatische waterbuffel Kristof Pieters

30 juli 2020

15u40 1 Verrebroek Om natuurgebieden te begrazen worden nu al Schotse Gallowayrunderen en Poolse Konikpaarden ingezet maar binnenkort kan men ook Aziatische waterbuffels bewonderen in het havengebied. Vanaf deze zomer zullen de waterbuffels in het Grenspark Groot-Saeftinghe zitten. Komende winter verhuizen de dieren naar de Verrebroekse Plassen. “Het gaat om een experiment waarbij we willen zien of deze dieren de verruiging en de aangroei van riet kunnen stoppen”, zegt boswachter Bram Vereecken.

De Nederlandse stichting Zeeuwse Landschap en het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB) hebben de handen in elkaar geslagen voor dit bijzonder project. Het gaat om een samenwerking van drie jaar om een experiment met waterbuffelbegrazing uit te voeren.

De waterbuffel is een groot rund afkomstig uit Azië dat daar vooral wordt gebruikt als trekdier. Zoals de naam al aangeeft heeft hij een voorkeur voor een waterrijke omgeving. Zijn gespreide hoeven voorkomen dat hij te ver wegzakt in drassige grond. “De dieren hebben een andere grote troef, en dat is dat ze veel ruwer voedsel kunnen verteren”, zegt Bram Vereecken, boswachter bij ANB. “Als er te weinig graasland is, eten ze ook houterige planten zoals riet en zelfs kleine berkenboompjes.”

Ruwer voedsel

In tegenstelling tot runderen kunnen buffels zelfs onder water grazen. De waterbuffels worden half augustus verwacht in het Schor van Baalhoek, onderdeel van het Grenspark Groot-Saeftinghe ter hoogte van Kruispolderhaven. Daar is men intussen begonnen met de voorbereidingen voor de komst van waterbuffels in het gebied. Er worden een raster, vangkraal, drinkwater- en stroomvoorziening aangelegd. De waterbuffels zijn afkomstig uit de Noordwaard, een deel van het grote Nederlandse natuurgebied Biesbosch, waar ze reeds voor natuurlijke begrazing zijn ingezet. Die dieren zijn eigendom van de Foundation for Restoring European Ecosystems FREE Nature; de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland. Ze hebben ervaring met waterbuffels en leveren bij de start zo’n 7 dieren. Dit aantal kan later nog aangroeien.

Verrebroekse Plassen

In het voorjaar en in de zomer lopen de dieren rond in het Grenspark Groot-Saeftinghe. In de winter verhuizen ze naar de Verrebroekse Plassen midden in het havengebied. Dit 80 ha grote natuurgebied is gelegen aan het uiteinde van het nog onvoltooide Verrebroekdok. Het bestaat hoofdzakelijk uit brakke plassen die het hele jaar door gevuld zijn met water en een vrij hoog zoutgehalte hebben. In het oostelijk deel komt een grote vlakte met riet en water voor. “We willen vooral weten of de waterbuffels de verruiging van het gebied kunnen tegenhouden en dus het riet eten”, vervolgt Bram Vereecken. “De dieren blijven wel onder de verantwoordelijkheid vallen van Free Nature. We bekijken wel of er lokaal kan samengewerkt worden met een plaatselijke landbouwer zodat men niet altijd de grote verplaatsingen moet maken.”

Tenzij een nieuwsgierige waterbuffel eens wat dichter bij de afrastering komt staan, zal het publiek wel geen contact kunnen maken met de dieren.