Binckbank Tour trekt maandag door onze regio, waar kan men de renners best aan het werk zien? Kristof Pieters

11 augustus 2019

11u44 4 Beveren/Sint-Gillis-Waas Op maandag 12 augustus gaat de BinckBank Tour 2019 van start met start in Beveren en aankomst in Hulst. Op verschillende plaatsen zal men de renners meerdere keren zien passeren. In Beveren kan men op een handtekening jagen in het rennersdorp op het Gravenplein en De Klinge is de ideale plek om de finale te volgen.

Met een Grand Départ in Beveren en aankomst enkele kilometers verderop in Hulst, slingert de eerste rit van de Binckbank Tour de hele tijd door het Zeeuwse grensgebied van de Linielandgemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Hulst. Alle UCI WorldTour ploegen staan aan de start, maar de organisatie heeft ook al drie wild cards uitgedeeld aan ProContinentale ploegen: Direct Energie met oud-winnaar Niki Terpstra als speerpunt, Roompot-Charles met kopman Lars Boom en Sport Vlaanderen-Baloise.

BinckBank Tour ambassadeur Eddy Planckaert verwacht heel wat spektakel. “In dit vlakke landschap zal vooral de wind een belangrijke factor zijn”, voorspelt hij.

Start op de Grote Markt

Het wielrennersdorp strijkt in de voormiddag neer op het Gravenplein. Als u een handtekening van uw favoriet wil, kunt u daar uw kans wagen. Renners die hun deelname al bevestigden zijn onder meer Tim Wellens, Tiesj Benoot, Maxime Monfort, Alberto Bettiol, Sep Vanmarcke, Stijn Steels, Lars Boom, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar, Dylan Groenewegen, Laurens De Plus, Maarten Wynants, Mike Teunissen, Xandro Meurisse, Frederik Backaert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jurgen Roelandts en Niki Terpstra. De ploegen stellen zich voor op de Grote Markt voordat ze om 12.30 uur starten voor een rit van 167 km richting Hulst. De rit maakt een lus via Vrasene en passeert rond 13 uur voor een tweede keer in Beveren. In de Kasteeldreef kan men post vatten voor een eerste tussensprint. De renners maken ook nog eens kennis met de kasseistroken in poldergemeenten Doel en Kieldrecht. De doortocht daar wordt tussen 14.50 en 15.10 uur verwacht.

Drie keer passage in De Klinge

De internationale wielertop zal via Nieuwkerken en Vrasene ook naar Sint-Gillis-Waas rijden. De renners doorkruisen het centrum van Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels tussen 13.27 en 13.47 uur.

Daarnaast speelt De Klinge een belangrijke rol in de finale van de rit. Op het lokale parcours (De Klinge – Stekene – Hulst) passeren de renners maar liefst drie keer langs het Spaanskwartier, Oude Molenstraat, Kieldrechtstraat, Sint-Gillisstraat, Heidestraat en Buitenstraat. Bovendien ligt de Gouden Kilometer van deze rit ter hoogte van de watertoren in de Molenhoekstraat op 9 km van de streep. Uiteindelijk zal het peloton rond 16.30 uur finishen ter hoogte van Morres Wonen in Hulst.

In De Klinge zet het feestcomité een side-event op touw om er voor iedereen een onvergetelijke dag van te maken. Op het pleintje voor de bibliotheek staat er tussen 14 en 18 uur een tapinstallatie met een eetkraampje. Bovendien hoef je daar niks van de koers te missen. De renners passeren er drie keer en de finale is live te volgen op een groot scherm.