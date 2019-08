Binckbank Tour lokt duizenden toeschouwers en blijkt goudmijn voor handtekeningenjagers Kristof Pieters

17u38 2 Beveren/Sint-Gillis-Waas Maandag was een topdag voor fans op jacht naar handtekeningen van hun wielerhelden. Zij haalden onder meer hun slag thuis op het Gravenplein, waar de rennersbussen stonden geparkeerd. Zo ging Maryse voor de start op de foto met Sam Bennett, die enkele uren later de eerst ritwinst op zijn naam zou schrijven. Er kwamen duizenden toeschouwers kijken. Vooral aan de startplaats in Beveren was het drummen voor een plaatsje.

Beveren was de voorbije jaren al meerdere keren gastgemeente voor enkele grote wielerevenementen maar voor de Binckbank Tour was de opkomst nog net iets groter. “Het is natuurlijk nog altijd vakantie en veel mensen zijn thuis, maar er staan ook veel grote namen op de affiche en dat brengt nog altijd veel mensen op de been”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) tevreden. Hij mocht maandagmiddag om klokslag 12.30 uur het officiële startschot geven van de eerste rit. Die liep bijna uitsluitend over het grondgebied van de ‘Linielandgemeenten’ Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst.

Valpartijen

Voor het peloton stonden na de start in Beveren ruim 167 kilometer vlakke wegen op het menu. De enige uitzondering daarop was de Zoetenberm in Doel, een bolle weg in kassei waar het zelfs met de auto opletten geblazen is. Toen de regen met bakken uit de lucht viel, was het voor veel inwoners dan ook geen verrassing dat hier de eerste valpartijen gebeurden. In De Klinge stond het publiek ook rijen dik omdat de renners hier maar liefst drie keer voorbij kwamen. De toeschouwers konden de rit er ook volgen op een groot scherm. De regen was op deze plek de enige spelbreker.

Handtekeningenjagers

Het meeste volk stond maandag ongetwijfeld aan de startplaats in Beveren. Daar vond het wielercircus slechts twee uur eerder plaats onder een stralende zon. De rennersbussen stonden geparkeerd op het Gravenplein en tijdens de opwarming op de rollen was dit dan ook de uitgelezen plaats voor handtekeningenjagers. Maryse Stevens (56) uit Sint-Gillis-Waas was ook van de partij. Ze ging al met 460 van de 500 profrenners uit de UCI World Tour op de foto en liet die foto’s vervolgens ook nog eens signeren. Heel wat renners kennen Maryse intussen en begroeten haar als ze ergens opduikt. “Ik ga naar bijna alle grote wedstrijden in eigen land en dus kon ik deze in mijn eigen gemeente natuurlijk niet missen”, lacht ze. “Bij de ploegvoorstelling in Hulst ben ik met maar liefst 70 renners op de foto gegaan. In Beveren kwam ik voor de rest. Ik heb al deze renners al in mijn fotoboeken zitten, maar er komen er ook elk jaar bij.”

Maryse ging gisteren voor de start ook op de foto met Sam Bennett die enkele uren later de eerst ritwinst op zijn naam zou schrijven. “Hieraan is nog een grappige anekdote verbonden”, vervolgt Maryse. “Tijdens de Tour de France dacht ik op de foto te staan met Sam Bennett. De renner in kwestie vroeg waarom ik hem heel de tijd met ‘Sam’ aansprak. Het bleek George Bennett te zijn, een Nieuw-Zeelandse renner met dezelfde familienaam.”