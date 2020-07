Bijzonder transport over Schelde: tien silo’s van 23 meter hoog met ponton naar haven gebracht Kristof Pieters

09u38 0 Doel Tien silo’s van maar liefst 23 meter hoog zijn vanuit ’t Zand in Noord-Holland per ponton naar de haven van Antwerpen getransporteerd. Twee sleepboten manoeuvreerden in totaal vier pontons tijdens een trip van vijf dagen lang door Nederlandse wateren.

Het gaat om silo’s voor de opslag van plantaardige olie. De kolossen van 23 meter hoog werden gebouwd bij het bedrijf Oostwouder. De firma ligt langs het Noordhollandsch Kanaal en transporteert regelmatig grote silo’s via binnenwateren. De trip naar de haven van Antwerpen zal men in de toekomst nog wel vaker maken. In totaal moeten er namelijk zeventig silo’s van Noord-Holland naar hier komen.