Bijzonder openluchtexpo in park Hof ter Saksen JVS

30 juli 2019

15u41 0 Beveren Met ‘Panic in Saksen Park’ is er nog de hele zomer een bijzondere openluchtexpo te bezichtigen in het mooie park van Hof ter Saksen in Beveren.

De expo ‘Panic in Saksen Park’ toont werken van de docenten beeldhouwkunst van de Antwerpse academie. De hele zomer wordt het kasteelpark artistiek ingekleurd met ontheemde, gestoorde en glimlachende werken van Nicolas Baeyens, Vaast Colson, Anton Cotteleer, Athar Jaber, Jan Marechal, Nadia Naveau, Denie Put en Bart Van Dijck. Marc Ruyters, stichter van het kunsttijdschrift H ART, is curator van de tentoonstelling.

“De titel ‘Panic in Saksen Park’ is een verbale knipoog naar de cultfilm ‘Panic in Needle Park’ uit 1971, met een piepjonge Al Pacino in de hoofdrol. Het is een donkere film over het drugsleven in en om een New Yorks park, maar waar ook liefde, humor, ontheemding en vervreemding in vervat zitten. Hof ter Saksen is, als oase van rust, een plek vol fauna en flora in het Waasland, geen ‘needle park’, maar een mooie setting om sterke beeldende kunstwerken te ontvangen die als ‘vervreemdend’ of ‘ontheemd’, maar even goed als ‘liefdevol’ en ‘met de glimlach’ kunnen uitgezet worden”, vertelde de curator eerder over deze expo.

Een gids boeken om in groep ‘Panic in Saksen Park’ te bezoeken, kan bij de dienst Toerisme, Grote Markt 2 in Beveren, op het nummer 03/750.15.80 of via toerisme@beveren.be.