Bijna helft van bedrijven verwacht omzetherstel na heropstart Kristof Pieters

23 april 2020

18u08 0 Waasland 85 procent van de bedrijven willen een snelle heropstart van onze economie en zeggen ook de nodige maatregelen te hebben genomen om dat op een gezonde en veilige manier te doen. Dat blijkt uit een recente bevraging van Voka. In de regio Antwerpen-Waasland verwachten meer dan vier op de tien bedrijven dat ze na hervatting van hun activiteiten bijna meteen het omzetniveau halen van voor de coronacrisis.

Behalve de 43% die een direct omzetherstel verwachten is nog eens 30% ervan overtuigd dat ze vrij snel weer op de helft tot 75% van hun capaciteit zullen kunnen draaien. Opmerkelijk is ook dat 8% zelfs beweert een hogere omzet te kunnen draaien dan voor de crisis. “Dat bewijst in elk geval de veerkracht van het economisch weefsel in onze regio”, zegt gedelegeerd bestuurder Luc Huwel. “Dat hebben we voor een belangrijk deel te danken aan de grote industriële cluster in het Antwerpse havengebied, die de voorbije weken gelukkig grotendeels is blijven verder draaien. We zien dat daar ook tot 17 procent minder tijdelijke werkloosheid is ingevoerd dan elders. Daarnaast denk ik dat lokale kmo’s erop rekenen dat heel wat uitgestelde bestellingen en investeringen na de crisis zullen worden ingehaald.”

Een ander hoopgevend element uit de bevraging is dat driekwart van de Antwerps-Wase bedrijven aangeeft, dat ze voor de komende drie tot zes maanden geen betalingsproblemen hebben. 37% beweert zelfs dat de huidige toestand helemaal geen invloed heeft op zijn liquiditeitspositie. “Dat is voor een deel ook te danken aan de steunmaatregelen”, onderstreept Luc Luwel. “Die cijfers betekenen dus niet dat we dit nu allemaal mogen loslaten. Want een vijfde van de bedrijven die we hebben bevraagd, geeft toch ook aan dat ze toegang zouden willen tot ruimere kredieten. Daar moeten we aandacht voor blijven hebben.”