Bijna halve ton cocaïne aangetroffen in container met gouderts

04 september 2020

18u51 1 Doel De douane heeft bij een controle op kaai 1742 in de Waaslandhaven opnieuw een grote drugsvangst gedaan. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen vrijdag bevestigd. In een container met gouderts werd maar liefst 451,8 kg cocaïne aangetroffen.

De douane deed de vondst in de vooravond van dinsdag 1 september. De cocaïne zat verpakt in verschillende zakken verstopt tussen een lading gouderts. De bewuste container was in de loop van de dag toegekomen met het schip MSC RONIT R. Dit schip was enkele weken eerder vertrokken in Guayaquil in Ecuador met bestemming Finland. Bij een tussenstop in Antwerpen werden verschillende containers gelost aan kaai 1742 van het Deurganckdok in Doel. Een doorzoeking van enkele andere containers bleek negatief. Er werden geen verdachten aangehouden.

De politie en douane onderschepten vorige maand ook al bijna 2,3 ton cocaïne en deelde daarmee een flinke klap uit aan het drugsmilieu. Of er een verband is met de reeks aanslagen in Deurne en Borgerhout is niet zeker.

