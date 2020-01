Bijentuin valt in de prijzen op wedstrijd Groene Lente Kristof Pieters

17 januari 2020

18u01 2 Beveren De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft naar jaarlijkse gewoonte de beste gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet. Ook de bijentuin in het kasteeldomein Cortewalle viel in de prijzen.

De VVOG organiseert de wedstrijd Groene Lente al sinds 1979 met de bedoeling het gemeentelijk openbaar groen te promoten door creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te zetten. Alle Vlaamse gemeenten kunnen ieder jaar deelnemen. Dit jaar dienden 70 gemeenten één of meerdere projecten in. Er waren drie wedstrijdonderdelen: groene gemeente, bijenvriendelijke gemeente en gemeente in bloei.

De gemeente Beveren viel verschillende malen in de prijzen. Voor zowel de bijentuin als voor de andere bijenvriendelijke ingrepen, zoals het plaatsen van insectenhotels en het planten van nectarrijke bomen en planten, werd Beveren beloond met de hoogste onderscheiding, namelijk drie bijensymbolen wat overeenkomt met goud. Slechts dertien van de 52 deelnemende gemeentebesturen kregen deze prijs. De bijentuin zelf haalde nog een aparte bronzen plak.

Ook in het wedstrijdthema ‘Gemeente in bloei’ waarin de beste bloemenrealisaties werden bekroond, haalde de gemeente het best mogelijke resultaat: drie bloemensymbolen wat overeenkomt met goud, een eer die Beveren de laatste jaren steeds opnieuw te beurt valt.