Bib heropent de deuren van hoofdbibliotheek en filiaal Kieldrecht: mondmasker verplicht en maximum 30 minuten Kristof Pieters

01 juni 2020

14u05 0 Beveren Vanaf dinsdag 2 juni zetten de Bib Beveren en Bib Kieldrecht de deuren terug op een kier. Lezers kunnen opnieuw materialen lenen tijdens de normale openingsuren maar moeten wel de nodige voorzorgsmaatregelen volgen. De overige uitleenposten blijven voorlopig toe tot wanneer de leners ook daar in veilige omstandigheden kunnen ontvangen worden.

Om tegemoet te komen aan de leners in die deelgemeenten, kan men gratis titels blijven reserveren tot eind juni. Afhalen is enkel mogelijk in Beveren en Kieldrecht tijdens de openingsuren.

“Tijdens de sluitingsperiode hebben we de voorbije weken via de contactloze afhaaldienst toch meer dan 4.500 leners kunnen plezieren met meer dan 12.000 geleende materialen”, zegt bibliothecaris Mireille Geerinck. “De vele fijne reacties van de leners deden deugd. Het is nu tijd voor een nieuwe fase: we kijken er naar uit om onze leners terug in levende lijve te kunnen verwelkomen.”

Verplichte looprichting

Er zal wel maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk worden toegelaten. Kom dus niet met het hele gezin naar de bib en kleine kinderen moeten bij de ouders blijven. Verder gelden de afstandsregels en moet men een verplichte looprichting volgen. Er is ook een aparte in- en uitgang voorzien. Teruggebrachte materialen gaan eerst in quarantaine vooraleer ze terug uitgeleend kunnen worden. Het bibbezoek is beperkt tot maximaal 30 minuten en een mondmasker is verplicht.

Voorlopig kan men nog niet de tijdschriften en kranten ter plaatse inkijken en ook de toiletten blijven gesloten. Zitten en/of studeren in de bib is ook niet toegelaten.