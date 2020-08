Bib Beveren helpt de schoolboeken pimpen met gratis kaftpakket Kristof Pieters

26 augustus 2020

19u55 1 Beveren Bib Beveren zorgde voor een fijn alternatief voor het evenement #Gekaft dat normaalgezien begin september zou plaatsvinden in de Wase bibliotheken. Nog tot 30 augustus kan men een gratis kaftpakket aanvragen.

Bij het begin van een nieuw schooljaar horen ook netjes gekafte boeken. “Kaften wordt steeds populairder en er is niks leuker dan een zelf gepimpt schoolboek”, aldus Soetkine Aps, coördinator Jeugd Beveren. Daarom kon men in normale omstandigheden de workshop #Gekaft volgen in de Bib. Maar corona stak hier een stokje voor. De Bib zocht en vond een volwaardig initiatief.

Gratis kaftpakket

Kinderen kunnen zich inschrijven in Bib Beveren voor een gratis kaftpakket. Hierin vind je instructies om je boeken te kaften en fijne stickers en pimptips van lokaal talent Jolien Willems. Zo kan je thuis zelf aan de slag. Huis van het Kind deelt ook 50 kaftpakketten uit aan (kans)arme gezinnen.

Wie zijn of haar boeken origineel pimpt en een foto stuurt naar de Bib, maakt kans op een leuke prijs. Kaftpakketten (voor kinderen van 6 tot 18 jaar) kunnen aangevraagd worden door de ouders tot en met zondag 30 augustus via www.beveren.be/kaftpakket. (zo lang de voorraad strekt)