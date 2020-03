Bewoonster loopt zware rookintoxicatie op bij woningbrand, ook twee agenten die haar redden bevangen door rook Kristof Pieters

07u39 5 Beveren Bij een woningbrand aan Levergem in Beveren is dinsdagochtend vroeg een bewoonster zwaar gewond geraakt. Ook twee agenten die haar naar buiten haalden, raakten bevangen door de rook. De brand ontstond in de keuken. Die brandde volledig uit.

Het was een buurtbewoner die een hevige rookontwikkeling opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. Een politiepatrouille kwam als eerste aan. De twee agenten konden de bewoonster, die nog in de woning aanwezig was, redden en haar naar buiten brengen. De rookontwikkeling in de woning was echter zo hevig dat ook de agenten bevangen raakten en voor verzorging naar het ziekenhuis moesten. Hun toestand was wel niet ernstig. De bewoonster, een oudere dame liep wel een zware rookvergiftiging op. Het vuur ontstond omstreeks 5 uur in de keuken op het gelijkvloers van de woning en woedde waarschijnlijk al een tijdje voor het werd opgemerkt. De keuken brandde nagenoeg volledig uit, de rest van de woning liep zware rook- en waterschade op. De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend.