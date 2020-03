Bewoners woonwagenpark moeten uittreksel van strafregister voorleggen: “Pure discriminatie, speelt de gemeente nu ook al rechter?” Kristof Pieters

06 maart 2020

13u48 0 Beveren Er is ophef ontstaan over een aanpassing van het reglement voor het woonwagenpark in aanbouw in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Kandidaat-huurders én hun gezinsleden moeten bij aanvraag een uittreksel uit het strafregister bijvoegen waaruit geen zware criminele veroordelingen blijken. “Pure discriminatie. Veiligheid is belangrijk maar het is niet aan de gemeente om rechter te spelen”, zegt Méline Rovillard (sp.a).

De voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe woonwagenpark zijn al gestart. Er is plaats voor een zestal stacaravans. Per twee woonwagens komt er één sanitair blok. Het gaat om een investering van 823.645 euro. De aankoop van de grond is voor de gemeente. De inrichting van het woonwagenpark wordt met 55.000 euro per standplaats gesubsidieerd door het Agentschap Wonen. De bedoeling is dat mensen die nu al in een woonwagen wonen maar niet op een gereglementeerde plaats staan, zich daar definitief kunnen vestigen en daar ook een officieel adres krijgen.”

Discriminatie

Een aanpassing van het huishoudelijk reglement voor het woonwagenpark beroert nu echter de gemoederen in de gemeenteraad. Aanvragers voor een standplaats moeten nu plots een uittreksel van hun strafregister voorleggen waaruit geen zware of meervoudige criminele veroordelingen blijken.

Volgens gemeenteraadslid Méline Rovillard (sp.a) is dit echter regelrechte discriminatie van een bevolkingsgroep die het al moeilijk heeft. “We vragen ons ook af waarom deze maatregel plots moet worden ingevoerd, specifiek voor bewoners van woonwagenparken. Geen enkele andere toekomstige inwoner van Beveren wordt immers gevraagd een uittreksel van het strafregister voor te leggen en wordt verboden om hier te komen wonen na een veroordeling. Het raadslid is formeel: dit is discriminatie en bovendien wordt het grondrecht op wonen daardoor geschonden. Men bestraft op deze manier mensen een tweede maal voor een fout uit het verleden. Ook het feit dat ‘zware of meervoudige criminele veroordelingen’ geen geijkt begrip is, geeft aanleiding tot willekeur. Het is niet aan de gemeente om rechter te spelen.”

Bij Groen klinkt dezelfde kritiek. “Dit is inderdaad in strijd met het anti-discriminatiebeginsel”, zegt Ann Vermeulen. “Dan kan men ook zo’n bewijs vragen aan huurders van sociale woningen.”

Voorzorgsmaatregel

Burgemeester Marc van de Vijver (CD&V) beseft dat het punt gevoelig ligt. “We weten dat er discussie over kan komen maar we hebben het juridisch onderzocht en volgens ons zal het reglement overeind blijven”, reageert hij. “We doen dit vooral uit voorzorg. Er gaan immers een aantal families samenwonen op een zeer kleine oppervlakte. Het strafregister zal echter niet determinerend zijn in de beslissing om een standplaats al dan niet toe te wijzen.”

Groen vraagt zich ook af waarom de definitie van woonwagenbewoner veranderd werd in het nieuwe reglement. Het feit dat de ouders woonwagenbewoner waren, is niet langer een criterium. Volgens de burgemeester wil men hiermee vooral vermijden dat er automatisch rechten op een standplaats worden doorgegeven aan kinderen of familie.

Geen rondtrekkende zigeuners

Het Vlaams Belang ligt van andere zaken wakker en deelt vooral de bekommernis van de buurt. “We willen niet dat er rondtrekkende Romazigeuners kunnen neerstrijken”, zegt André Buyl. De burgemeester stelt echter gerust: “Er komen enkel vaste caravans. Het woonwagenpark zal niet dienst doen als tijdelijke standplaats voor rondtrekkende woonwagenbewoners.”