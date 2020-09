Bewoners Melseledijk voeren ludieke actie tegen speedbikes: “We worden van onze sokken gereden als we de deur uitstappen” Kristof Pieters

04 september 2020

16u26 1 Kallo De bewoners van de Melseledijk in Kallo hebben op het fietspad voor hun deur enkele kleurrijke boodschappen in krijt aangebracht voor de vele speedbikers die er dagelijks passeren. “Bij elke shiftwissel in de haven razen ze hier aan 45 km/uur rakelings voorbij de deur. We hebben al mensen aangesproken op hun gedrag maar het lijkt niet te helpen. Het is een kwestie van tijd vooraleer er een ernstig ongeval gebeurt.”

Heel wat bedrijven in het havengebied hebben hun personeel gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen. Werknemers krijgen een premie en kunnen vaak een speed pedelec leasen. Dit maakt dat het aantal speedbikes de voorbije maanden fors is toegenomen. “En de Melseledijk is blijkbaar de kortste weg naar hun werk want we zien ze bij elke shiftwissel massaal voorbijrazen”, getuigt Erik Duym. “We hebben enkele mensen al aangesproken op hun gevaarlijk rijgedrag maar zonder resultaat. Speedbikes mogen in principe niet over het fietspad rijden. Er staan verkeersborden die dat duidelijk aangeven.”

Wegspringen

Door hun hoge snelheid vormen de speedbikers volgens de buurt een gevaar voor andere fietsers, voetgangers en niet in het minst voor de bewoners als die hun deur uitstappen. “Het fietspad ligt vlak naast de voordeur en we hebben al meermaals moeten wegspringen als er plots een speed pedelec voorbijkomt. Die rijden aan hoge snelheid en je hoort ze amper aankomen.”

Ludieke actie

Buurvrouw Cosima De Schepper nam het initiatief om met enkele bewoners een ludieke actie te ondernemen. In krijt werden op het fietspad enkele niet mis te verstane boodschappen gekalkt. “Het is de bedoeling om de mensen te sensibiliseren”, verduidelijken de bewoners. “Bromfietsen en speedbikes horen niet op het fietspad maar moeten op de rijbaan rijden. De snelheid is beperkt tot 50 km/uur en dus kunnen ze zonder risico hun plaats daar opeisen. Het is nu al zover gekomen dat sommige mensen hun kinderen verbieden om dit fietspad nog te gebruiken om naar school te gaan uit schrik voor de vele speedbikes.”

Gevaarlijke weg

De veiligheid van de Melseledijk ligt Erik Duym nauw aan het hart. Hij verloor in 2004 zijn 16-jarige dochter Ellen bij een verkeersongeval op het viaduct boven de E34. “Dat was dan weer het gevolg van een andere problematiek: die van de vrachtwagens. De situatie is er jammer genoeg nog niet op verbeterd. Nog dagelijks negeren vrachtwagens het tonnageverbod en rijden ze door het dorp. Hopelijk zal de beloofde trajectcontrole verbetering brengen in de toekomst.”

Meer controle

De problematiek van de speed pedelecs werd intussen al aangekaart bij zowel de politie als de Fietsersbond. “Maar veel gehoor hebben we nog niet gekregen. We zeggen niet dat de speedbikes geweerd moeten worden maar vragen enkel om de verkeersregels te respecteren. Snelheden van 45 km/uur op een fietspad zijn gevaarlijk voor andere weggebruikers. Ofwel moet dit beklemtoond worden met extra signalisatie ofwel moet de politie wat meer controleren. We hopen alleen dat men niet wacht tot er een ernstig ongeval gebeurt.”