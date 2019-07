Bewoners Meerminnendam verbroederen op buurtfeest Kristof Pieters

08 juli 2019

10u37 0 Beveren De bewoners van de Meerminnendam hebben een geslaagd buurtfeest achter de rug. De doodlopende straat naast het Freethielstadion is vooral bekend van zijn ingang voor de thuissupporters van Waasland-Beveren. Er staan maar een twintigtal huizen maar de samenhorigheid is er wel groot.

Om de drie jaar komen de buren samen om feest te vieren. Dan wordt een feesttent achteraan de straat opgezet. Het buurtfeest was dit jaar aan zijn zesde editie toe en dit sinds 2004. Voor de eerste keer schoven ook de bewoners van een nieuwe appartementenblok vooraan in de straat mee aan tafel voor een barbecue. Op het programma stond ook nog een quiz. Voor de kinderen was er een springkasteel.