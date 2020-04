Bewoners klagen over zware grondtransporten door dorpskern van Verrebroek: “Blijf met zo’n gedaver maar rustig in je kot” Kristof Pieters

24 april 2020

17u11 0 Verrebroek Sinds enkele dagen daveren zware tractoren door het centrum van Verrebroek. Het gaat om grondtransporten voor het bouwrijp maken van terreinen in het Logistiek Park Waasland voor nieuwe magazijnen van Tabaknatie. Daar is een grondverzet mee gemoeid van niet minder dan 40.000 m³. De gemeente heeft intussen aan de aannemer en opdrachtgever gevraagd om rond de tafel te zitten en bij te sturen.

De grond wordt afgevoerd in opdracht van een aannemer naar een terrein in Meerdonk waar het bedrijf een voormalige kleiput bezit die het opvult. Bewoner Hugo Dufour diende al klacht in bij de gemeente en de milieudienst en vraagt dat er opgetreden wordt. “Wij, als bijna 80-jarigen, volgen de coronaraadgevingen zo goed mogelijk op. In ‘ons kot’ blijven, valt ons normaal gezien niet zo zwaar maar wanneer er voor uw kot elke minuut of maximaal om de 2 minuten een zware tractor met aanhanger met 30 ton zand passeert dan wordt het minder leuk en neemt de ergernis toe.” Volgens Dufour worden de verkeersregels handig omzeild. “Er staan namelijk wel verkeersborden die het zwaar verkeer in de dorpskernen verbieden, maar dat is voor de vrachtwagens bedoeld. Die tractoren worden als landbouwvoertuigen beschouwd, terwijl het eigenlijk gewoon verkapte transporteurs zijn die zich tractoren hebben aangeschaft. Deze zandtransporteurs keren leeg ook terug en storen zich blijkbaar niet aan de verkeersdrempel voor onze woning. De lege zandbak horen we hierdoor tot in alle hoeken van het huis rammelen. In ons kot blijven, is dus niet meteen de aangenaamste bezigheid vandaag. En eens de transporten in de late avond stoppen begint het nachtlawaai vanuit de haven.”

Afvoer via haven

Oppositiepartij Beveren 2020 schaart zich achter de kritiek. “De afvoer van zand door de dorpskom van Verrebroek, mag dan een voordelige oplossing zijn voor de aannemer, voor de bevolking zorgt het voor twee weken van onnodige en zware overlast”, zegt gemeenteraadslid Jan Creve. “We vinden het niet kunnen dat er toestemming is verleend voor een grondtransport dat twee weken lang duurt van ’s morgens 7 uur tot ’s avonds en waarbij tientallen keren per uur wordt af- en aangereden met zware tractoren. Afvoer naar Meerdonk had nooit mogen goedgekeurd worden. Een voor de hand liggende oplossing was de afvoer naar het aangrenzende havengebied.”

Overleg gepland

Volgens schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) zijn er milieutechnisch niet meteen inbreuken gepleegd. “Maar we begrijpen uiteraard dat dit veel overlast veroorzaakt. We hebben daarom gevraagd dat de aannemer en de opdrachtgever samen rond de tafel gaan zitten om te bekijken hoe de hinder beperkt kan worden. Een bijkomend argument is natuurlijk dat er door de coronacrisis veel meer fietsers rondrijden dan gebruikelijk wat tot conflicten kan leiden. We hebben daarom voorgesteld om de frequentie van de transporten wat te verlagen.”