Bewoners Kasteeldreef ‘gegijzeld’ door foutparkeerders: “Het is altijd maar voor paar minuutjes” Kristof Pieters

14 januari 2020

13u26 6 Beveren Bewoners uit de Kasteeldreef in Beveren zijn het beu dat foutparkeerders om de haverklap hun oprit blokkeren. Chantal Thielens vraagt aan de gemeente om betere signalisatie aan te brengen. “We hebben een handel in groenten en fruit en staan regelmatig geblokkeerd. Bij de chauffeurs horen we altijd hetzelfde excuus: ‘het was maar voor een paar minuutjes’.” Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) kent de klachten. “Maar markeringen aanbrengen op de weg, kan enkel als er meerdere garages zijn.”

Volgens Chantal Thielens zijn de problemen 15 jaar geleden begonnen bij de heraanleg van de Kasteeldreef. “Er werden toen parkeerstroken aangelegd maar ter hoogte van de opritten lopen die stroken gewoon door”, legt ze uit. Bij een recent incident was voor haar de maat vol. “Onze oprit was ’s ochtends geblokkeerd door een geparkeerde vrachtwagen. Toen die zich eindelijk verplaatst had, gingen we nog even naar binnen en vijf minuten later stond er al een andere auto die de oprit blokkeerde.”

De bestuurders over hun gedrag aanspreken, brengt volgens Chantal weinig op. “Ik kreeg altijd hetzelfde excuus te horen, namelijk dat het maar ‘voor eventjes’ was. ’s Morgens zijn het meestal mensen die hun kind naar de crèche brengen en ’s middags zet men zich voor de oprit om snel een broodje te gaan kopen. Het probleem is echter dat we hier met een handel in groenten en fruit zitten. Mijn echtgenoot heeft een vijftal ronden maar hij geraakt soms gewoon niet van de oprit. Onze auto hebben we al beschadigd door tegen de haag te schuren om toch maar te kunnen vertrekken.”

Als een auto te lang de doorgang verspert, belt het koppel wel telkens de politie. “We geven dan de nummerplaat door en de politie zoekt vervolgens op wie de chauffeur is. Als je gehaast bent, is dat natuurlijk hemeltergend. Vorig jaar had ik mijn dochter beloofd om haar weg te brengen naar de luchthaven voor een vlucht naar New York. We zijn er ei zo na geraakt doordat de oprit andermaal geblokkeerd was door een foutparkeerder.”

Chantal Tielens stapte met haar grieven al naar de politie en het gemeentebestuur. “Zet hier een bord, schilder markeringen op de weg,… Het maakt me eigenlijk niks uit op welke manier ze het doen maar ik wil niet langer gegijzeld worden door foutparkeerders. Jammer genoeg krijg ik nergens gehoor met de klachten. Ik sta echter niet alleen. Heel wat buurtbewoners kampen met dezelfde problemen.”

Volgens schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is er jammer genoeg geen pasklare oplossing. “Zelfs als er een parkeerstrook is, mag men geen opritten blokkeren. Het is een simpele regel waaraan alle bestuurders zich nu eenmaal aan moeten houden. We kunnen echter geen markeringen gaan aanbrengen aan elke oprit. Dit zou voor heel het grondgebied niet alleen ontzettend veel werk zijn maar bovendien verliezen we zo ook heel wat capaciteit. Momenteel mogen eigenaars zelf of bezoekers wel voor de oprit parkeren. Als we markeringen aanbrengen geldt het verbod voor iedereen. De enige uitzondering op deze regel geldt voor opritten van garagecomplexen.”

Het gemeentebestuur wil in de toekomst trouwens het aantal opritten beperken om dezelfde reden. “Systematisch worden er voortuinen verhard over de hele breedte van de woning waardoor men op oneigenlijke manier ook de parkeerstrook op het openbaar domein inpalmt. In het verleden is dat teveel oogluikend getolereerd maar we willen daar nu paal en perk aan stellen via een retributie of verhaalbelasting.”