Bewoners Farnèselaan vieren heraanleg van straat Kristof Pieters

02 februari 2020

14u06 0 Melsele In de Alexander Farnèselaan werd zondagochtend feest gevierd. Aanleiding is het einde van de werken. De straat kreeg de voorbije maanden een volledige facelift.

Vergezeld van een muziekband en de Melseelse reus Regina trokken bewoners in optocht richting buurthuis in de Keizer Karelstraat waar de gemeente een receptie aanbood. Vooraf was gevraagd om de huizen te bevlaggen. Een aantal bewoners had gehoord gegeven aan deze oproep.

De straat lag er jarenlang erbarmelijk bij en het profiel voldeed al lang niet meer aan het vele verkeer dat er dagelijks passeert. Bij de heraanleg werd ook een uitrit voorzien voor de parking van het warenhuis Aldi. De Farnèselaan is niet alleen een ontsluiting voor de sociale woonwijk maar ook voor de nieuwe verkaveling Meersen Zuid. Tussen de Alexander Farnèselaan en het Pareinpark is een nieuwe woonwijk ontwikkeld met 91 bouwkavels en 3 blokken voor in totaal 64 appartementen. De bestaande Farnèselaan werd hiervoor verlengd met zo'n 120 meter. Intussen werd ook het nieuwe fietspad gerealiseerd dat verbinding geeft met de Gaverlandstraat.