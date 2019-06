Bewoners Alfons Van Puymbroeckstraat zijn de slimste Kristof Pieters

01 juni 2019

11u37 2 Beveren Op de Aardbeifeesten wist de Alfons Van Puymbroecklaan zich vrijdagavond voor de 4de maal te kronen tot ‘Slimste straat van Melsele’. De leeftijd van de nieuwe Aardbeiprinses gaf de doorslag tijdens een spannende strijd.

De quiz is intussen een vaste waarde geworden op de Aardbeifeesten. De strijd was dit jaar wel erg spannend. Na acht rondes eindigden de Aardbeienlaan en Alfons Van Puymbroecklaan met een gelijke stand. Het gokken naar de exacte geboortedatum van de nieuwe Aardbeiprinses, Hanne Peirsman, maakt het verschil. De Alfons Van Puymbroecklaan zat er het dichtste bij en haalde daarmee de titel binnen van ‘Slimste Straat van Melsele’. Voor de volledigheid: Hanne is 17 lentes jong. Een aangepast straatnaambord zal binnenkort worden onthuld en mag een jaar lang in de Van Puymbroecklaan staan.

De Aardbeifeesten kunnen intussen tevreden terugblikken op de voorbije dagen. Ook de Vintage Day was een schot in de roos. De hele dag konden bezoekers genieten van oldtimers, vintage spulletjes en dito muziek.

De Aardbeifeesten gaan nog door tot zondag 2 juni. Vandaag is er om 14 uur een Kubb-tornooi en ’s avonds het Bal van de Burgemeester. Zondag is er al vanaf 8 uur ’s morgens een Aardbeirit, gevolgd door de Aardbeirun om 13 uur. Vanaf 14 uur is heel wat animatie voor kinderen en om 16 uur mag Gene Thomas de 57ste editie van de Aardbeifeesten afsluiten.