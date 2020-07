Bevolking mag zich uitspreken over plannen voor havenuitbreiding Kristof Pieters

16u03 4 Beveren De bevolking krijgt van 27 juli tot en met 11 september de kans om zich uit te spreken over de plannen die momenteel op tafel liggen voor de havenuitbreiding. Het gaat om de realisatie van een nieuw getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok en een containerterminal ter hoogte van het Noordelijk Insteekdok dat gedempt wordt. “Het is in deze fase nog niet de bedoeling om bezwaar in te dienen. We willen gewoon weten of we niks over het hoofd hebben gezien.”

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te vangen, heeft de Vlaamse Regering het zogenaamde complex project ‘Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (ECA) in het leven geroepen. Nog voor het eigenlijke detailonderzoek start dit najaar, krijgt nu iedereen de kans om opmerkingen te geven. Concreet gaat het om de realisatie van een containerterminal ten westen van de Kieldrechtsluis en door demping van het Noordelijk Insteekdok en de aanleg van een tweede getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok.

Boemerang en winkelhaak

Voor dat tweede dok worden nog twee varianten bestudeerd in de vorm van een boemerang en een winkelhaak. Daarnaast worden ook een aantal haventerreinen voor logistiek en industrie ontwikkeld. Die komen in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe getijdendok (Zone Drie Dokken) en in de Vlakte van Zwijndrecht. “Normaal gezien is er geen inspraak voorzien in deze fase, maar we willen transparant zijn”, zegt Maarten Goris, omgevingsmanager van ECA. “Bezwaren kunnen in een latere fase nog worden ingediend. Door de verlofperiode hebben we de periode van inspraak ook langer voorzien dan gebruikelijk.”

Omwonenden gaan misschien niet meteen een mening hebben over de vorm van een nieuw containerdok, maar in het onderzoek gaat ook veel aandacht naar de leefbaarheid van de omliggende regio. “Zo hebben al een aantal burgers hun bezorgdheid duidelijk gemaakt over de buffering tussen de dorpen en de haven.

Voorbereidend grondonderzoek

Van augustus tot oktober zal men ook al enige activiteit kunnen waarnemen want er worden voorbereidende grondonderzoeken uitgevoerd voor de aanleg van een nieuw dok. “Zo kunnen we eventueel aanwezige vervuiling tijdig opsporen”, klinkt het. “Deze onderzoeken gebeuren in een eerste fase op gronden die al eigendom van de overheid zijn. De gebruikers van deze percelen werden vooraf per brief op de hoogte gesteld.”

Er zijn alleszins nog heel wat procedures die doorlopen moeten worden. Een schop in de grond zal ten vroegste voor 2023 zijn. De werken zullen gefaseerd verlopen en moeten tegen 2030 klaar zijn. Tegen die datum moet ook de nieuwe westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven op de E34 een feit zijn.

Meer info: https://www.cpeca.be/