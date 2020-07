Beverse zomerkermis krijgt groen licht maar wel strenge maatregelen Kristof Pieters

07 juli 2020

17u47 0 Beveren Het college heeft beslist dat de zomerkermis in Beveren kan doorgaan zoals voorzien. Het is hiermee één van de eerste post-coronakermissen in het Waasland.

Ook voor foorkramers was het lang wachten vooraleer ook zij eindelijk konden rekenen op een versoepeling van de coronamaatregelen. De traditionele zomerkermis in Beveren gaat dus door van 8 tot en met 12 juli en zal daarbij rekening houden met alle geldende veiligheidsprotocollen. En die zijn niet min: de kermis zal volledig omgeven worden door nadarhekken en voorziet maar twee in- en uitgangen. Aan die in- en uitgangen zullen stewards het aantal bezoekers, dat gelimiteerd is tot 1 per 1,5 lopende meter attractie, tellen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van het telsysteem zoals dat ondertussen ook gebruikt wordt op de wekelijkse marktdag. Aan de ingangen zullen ook duidelijke instructies opgehangen worden en is er handgel voorzien.

“De zomerkermis betekent voor onze inwoners een extra lichtpuntje in moeilijke tijden”, zegt schepen van markten en foren Filip Kegels (N-VA). “Daarom zijn we ook heel blij dat nagenoeg alle kramen aanwezig zijn en dat op die manier de diversiteit op de kermis verzekerd is. In totaal zullen er 13 kermisattracties aanwezig zijn.”

Niet alleen gemeente Beveren neemt de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook de foorkramers plaatsen de veiligheid van de bezoekers voorop. Zo zullen zijn een mondmasker of een gelaatsscherm dragen en voorzien ze de nodige middelen om de handhygiëne van zowel eigen personeel als bezoekers te garanderen. Daarnaast zal ook voldoende signalisatie aangebracht worden om het maximum van 1 bezoeker per anderhalve lopende meter attractie te verzekeren.

De zomerkermis zal elke dag geopend zijn van 14 tot 21 uur. De ingang voor de kerk blijft voorbehouden voor ceremoniewagens.