Beverse Tennisclub mag heropstarten na negatieve coronatesten maar nu zit voetbalclub KSK Kallo in onzekerheid Kristof Pieters

28 juli 2020

13u20 0 Beveren Goed en slecht nieuws van Beverse sportverenigingen. Bij de Beverse Tennisclub blijken alle afgenomen coronatesten negatief en dus mag de club haar activiteiten heropstarten. Nu is het echter voetbalclub KSK Kallo dat bang moet afwachten tot er resultaten bekend zijn. Vorige week kwam een speler een testtraining afleggen. Het was echter een andere test die positief uitdraaide…

Grote opluchting bij de Beverse Tennisclub. Zowel de uitbaters als heel wat deelnemers van het Gastronomisch Dubbeltornooi hebben negatief getest op COVID-19. De club moest het tornooi stilleggen nadat een bezoeker van afgelopen zondag positief had getest. Hij heeft gelukkig niemand anders besmet op het tornooi. Zowel van Tennis Vlaanderen als van de gemeente Beveren heeft de club nu groen licht gekregen om de activiteiten te hervatten vanaf 29 juli. Er gelden wel een aantal nieuwe maatregelen. Zo moet men al een mondmasker dragen vanaf het verlaten van de wagen en is registratie verplicht. Wie de regels niet naleeft krijgt 14 dagen speelverbod en bij een tweede overtreding zit het seizoen erop.

Bij voetbalclub KSK Kallo zit men voorlopig nog wel in de onzekerheid. Vorige week had de club een speler op testtraining die nadien positief bleek te testen op corona. De hele ploeg moet nu getest worden voor er opnieuw gespeeld kan worden. Welke gevolgen dit heeft voor de bekerwedstrijden van komend weekend is nog niet bekend.