Beverse studenten halen populair evenement TEDx naar Beveren Kristof Pieters

19 augustus 2019

18u34 2 Beveren Victor Catry (21) en Tristan De Blick (22), twee studenten, zijn erin geslaagd om een TED-conferentie naar Beveren te halen. TED is een van oorsprong Amerikaans platform waarbij sprekers op een kwartier tijd een bevlogen lezing mogen geven over hun gebied van expertise of vernieuwende ideeën presenteren. De conferenties worden opgenomen en wereldwijd bekeken.

Op scholen worden ze vaak gebruikt om leerlingen enthousiast te maken over een bepaald onderwerp: TED-talks. Heel wat grote namen zijn al de revue gepasseerd sinds de bijeenkomst in 1984 voor het eerst werd gehouden in Californië. TED staat voor Technology, Entertainment en Design. Op de jaarlijkse bijeenkomst in de VS komt gedurende vier dagen een bont allegaartje van sprekers langs om een bevlogen lezing te geven over hun gebied van expertise of een vernieuwend idee te lanceren. De video’s worden jaarlijks meer dan 1 miljard keer bekeken in 133 landen.

Voor het eerst in kleinere gemeente

Sinds 2009 kan er een licentie aangevraagd worden om op lokaal niveau eendaagse conferenties te organiseren volgens de huisstijl van TED. Deze TEDx-conferenties vonden in ons land alleen nog maar plaats in grote steden zoals Gent, Brussel en Leuven maar voor het eerst zal het evenement dus in een kleinere gemeente neerstrijken.

Victor Catry en Tristan De Blick kregen het tot hun eigen verbazing voor elkaar. “Het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost om die licentie binnen te halen. We hebben twee jaar geleden het idee voor het eerst geopperd en sindsdien zijn we eigenlijk continu bezig geweest met de voorbereidingen”, vertelt Victor. “Er kwam meer werk bij kijken dan we aanvankelijk hadden verwacht. Er gelden immers strikte richtlijnen waaraan TEDx-organisaties zich moeten houden. Zo mogen we bijvoorbeeld liefst geen inkom vragen, het evenement mag niet gesponsord worden en er mogen slechts 100 bezoekers binnen. De opnames van de sprekers worden opgenomen en nadien vrijgegeven zodat ze online kunnen bekeken worden via youtube of de website van TED.”

‘Waarom gamers best niet naar hun ouders luisteren’

De TEDx Cortewalle, zoals de Beverse editie gedoopt werd, zal vier sprekers uitnodigen. Kurt De Blick, vader van Tristan, is één van hen. Hij werkte mee achter de schermen om de conferentie voor te bereiden. Hij is docent en businesscoach en zal spreken rond het thema ‘jobs motiveren niet’. “Hoe liever je iets doet, hoe beter je jouw job uitoefent”, licht hij al een tipje van de sluier. Zoon Tristan is doctoraatsstudent en zal zeggen ‘waarom gamers best niet naar hun ouders luisteren’. Filosoof Steve De Maesschalk komt spreken over de ‘glimlach van mijn moeder’ en psychologisch therapeut Myriam Ternest komt praten over de ‘kracht van introverten’.

De twee studenten kozen jeugdcentrum Togenblik als uitvalsbasis voor de conferentie die op 30 augustus zal plaatsvinden. “We mikken op een divers publiek maar de nadruk ligt toch op jongeren. De bedoeling is uiteraard dat er nadien nog een hele tijd over nagepraat zal worden, zowel op sociale media als aan de toog. Het op gang brengen van een debat is immers de bedoeling van het hele evenement.”

De conferentie start om 20 uur. Inschrijven is verplicht en beperkt tot 100 deelnemers. Dit kan via fb.me/TEDxCortewalle.