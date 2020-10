Beverse restaurants moeten net als cafés om 23 uur sluiten: “Duidelijk voor de klanten en uitbaters” Kristof Pieters

13 oktober 2020

16u48 0 Beveren In Beveren moeten restaurants voortaan net als cafés om 23 uur de deuren sluiten. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vaardigde hiervoor een politieverordening uit. Hij wil hiermee vooral duidelijkheid scheppen aangezien sommige cafés het sluitingsuur omzeilden door een snack te serveren. De meeste restaurantuitbaters reageren begripvol. “Zeker als we zo een nieuwe lockdown kunnen vermijden”, zegt Joeri Bryssinck van Cultuurcafé Ter Vesten.

De federale regering legde vorige week alle horecazaken een verplicht sluitingsuur op. Dat werd vastgelegd op 23 uur voor cafés en 1 uur voor restaurants. Dit onderscheid zorgde echter voor heel wat verwarring. Burgemeester Marc Van de Vijver heeft nu een politieverordening opgesteld waarbij er een eenvormig sluitingsuur is voor zowel cafés als restaurants. Alle horecazaken moeten om 23 uur de deuren sluiten. “Met deze maatregel willen we vooral duidelijkheid brengen”, legt de burgemeester uit. “We stelden vast dat sommige cafés het sluitingsuur omzeilden door een snack te serveren en dat zorgde dan weer voor ongenoegen bij uitbaters die de regels wel correct naleven. Tegelijkertijd wil ik ook de nadruk leggen op het preventieve karakter ervan: het is net om een verdere opflakkering van het coronavirus te voorkomen, dat we deze beslissing nemen. Het is duidelijk dat de cijfers niet de goede kant opgaan, ook niet in Beveren. We moeten dit opnieuw de andere kant doen ombuigen en dat is ieders verantwoordelijkheid. Daarom roep ik alle inwoners op om de richtlijnen heel strikt op te volgen en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.”

Solidair

De uitbreiding van het sluitingsuur heeft vooral gevolgen voor eetcafés maar de meeste uitbaters hebben er geen probleem mee. “We kunnen beter solidair zijn”, vindt Joeri Bryssinck van Cultuurcafé Ter Vesten. “Het is niet zo dat we een toename zagen van klanten die na 23 uur afzakten van een café naar onze zaak maar het is beter dat er één eenvormig sluitingsuur is. Zeker als we zo een nieuwe lockdown kunnen vermijden. In de praktijk was het aandeel klanten na 23 uur sowieso erg klein.”

Verwarmde tent

De uitbaters van Ter Vesten hebben intussen fors geïnvesteerd in een verwarmde tent op het terras. “Dit compenseert het verlies aan plaatsen door de coronamaatregelen en vooral het feit dat we ons terras moeten missen in de wintermaanden”, legt Joeri uit. “Een voorstelling in de schouwburg lokt toch al snel een 150-tal bezoekers. Met de verwarmde tent kunnen we nu piekmomenten beter opvangen. We hadden eerder gemerkt dat mensen nogal snel rechtsomkeer maken als er te veel volk is. Daarom dat we nu deze inspanning hebben geleverd. In totaal kunnen er 64 mensen zitten en dat op ruime afstand van elkaar. We openen de tent wel alleen als het te druk wordt in het cultuurcafé. Hopelijk komt er geen nieuwe verstrenging van de coronaregels aan want we huren de tent tot maart en het kost ons toch wel wat geld om deze service aan te bieden.”