Beverse restaurants behouden score in Gault&Millau Kristof Pieters

04 november 2019

18u24 16 Beveren In de nieuwe editie van de culinaire gids Gault&Millau die maandag is voorgesteld, zijn er geen grote verschuivingen voor de restaurants in Beveren. Tafeltje Rond, Ozzo Sushi & Lounge en Herbert Robbrecht behouden hun score. Enkel Salfisis valt weg uit de gids maar dat gebeurde volgens de zaakvoerders op hun eigen vraag.

Restaurant Herbert Robbrecht uit Vrasene staat na al die jaren nog steeds aan de top met een score van 14 op 20. Het scheelt weliswaar slechts een half puntje met Filip Slangen. De chef van Tafeltje Rond steeg vorig jaar naar 13,5 en behoudt die score.

Ook Ozzo Sushi & Lounge in Hotel Beveren kan zich handhaven in de culinaire gids met 12/20. Die zaak werd intussen grondig verbouwd en ook de kaart onderging een kleine make-over.

Restaurant is Salsifis niet meer opgenomen in Gault&Millau. De zaak moest vorig jaar een punt inleveren en daalde toen van 13 naar 12. “Wij hebben zelf gevraagd aan Gault&Millau om ons niet meer te vermelden in de gids”, laten de zaakvoerders weten. “Het is een bewuste keuze geweest die past bij onze levensfilosofie.”