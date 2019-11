Beverse Klok maakt inventaris van alle monumenten in gemeente; “Soms is het zelfs niet geweten dat het om kunstwerk gaat” Kristof Pieters

13 november 2019

18u58 0 Beveren Een beeld waar je elke dag langs passeert maar nooit stil staat bij de betekenis ervan. Het is wellicht heel herkenbaar voor ieder van ons. Wilfried Andries en Gerda Drieghe van de Beverse Klok besloten al die grote en kleine monumenten in de gemeente eens in kaart te brengen. Het werd een monnikenwerk van drie jaar lang dat nu resulteerde in een fraai boek.

De Beverse Klok duikt graag in de archieven. De voorbije jaren verschenen er al verschillende boeken rond onder meer Bekende Beverenaars (2001), straatnamen (2004), verenigingen (2008) en cafés (2014 en 2015). De nieuwste boreling kreeg de naam ‘Kunstmo(nu)menten’ en is een inventaris van het kunstpatrimonium die de gemeente Beveren rijk is. “Er is ontzettend veel kunst in het straatbeeld maar de meeste inwoners gaan er zomaar aan voorbij”, leggen Gerda Drieghe en Wilfried Andries uit. “De grote monumenten zijn natuurlijk wel bekend maar er ook de huisvestingsmaatschappij heeft in het verleden al heel veel kunstwerken geplaatst in woonwijken. Recent heeft ook street art, als artistiek antwoord op graffiti, zijn intrede gedaan. In Doel kan men onder meer werk van Roa bewonderen maar zelfs op de Grote Markt dook in 2015 plots een werk op van Chaos, een Portugese stencil-artist.”

Op ontdekkingstocht

De twee auteurs hebben zelf ook veel ontdekt bij hun onderzoek. “Ik wandel vaak in het kasteeldomein Cortewalle maar pas bij de samenstelling van dit boek heb ik ontdekt dat er in de moestuin een gedichtenwand is”, vertelt Gerda. “In de bibliotheek komen dagelijks veel mensen over de vloer maar weinig zullen regelmatig eens stilstaan bij de prachtige glasramen van kunstenares Gerda Dendooven. Vlak voor de inkomdeur liggen twee glazen platen. Nu weet bijna niemand nog waarom maar eigenlijk is dat ook een kunstwerk. Bij de opening van de bib in 2008 rolden er over het led-display onder de glazen platen voortdurend letters voorbij van woorden die uit het woordenboek zijn geschrapt. Het kunstwerk heeft de tand des tijds jammer genoeg niet doorstaan. Van sommige werken is het niet eens geweten dat het om kunst gaat. Een goed voorbeeld is een appartementsgebouw op de site van het oude Gildenhuis. In de gevel zit echter een kunstwerk vervat van Jan Kempenaers en Kasper Andreasen. De metalen afrastering van de terrassen is geperforeerd. Niet willekeurig maar met een artistieke weergave van de plattegrond van de site. Weinig buurtbewoners die het wellicht weten en eigenlijk is dit bij uitbreiding voor veel kunstwerken het geval. Het is al uitzonderlijk als er een naamplaatje van de artiest aan hangt maar naar de betekenis of achtergrond van een werk is het meestal gissen. Omdat ook de gemeente geen inventaris heeft met meer informatie, hebben we zelf deze taak in handen genomen. We hebben heel wat kunstenaars opnieuw opgezocht of gesproken met familie indien ze overleden waren.”

In totaal waren Gerda en Wilfried drie jaar bezig om het hele kunstpatrimonium in kaart te brengen. “Omdat je kunst natuurlijk ook moet zien, bevat het boek niet minder dan 770 foto’s. We hebben gewerkt met verschillende thema’s. Niet alleen het openbaar domein maar ook gebouwen komen aan bod net als herdenkingsmonumenten, schandpalen en waterpompen. Voor de religieuze kunst hebben we ons beperkt tot die aan de buitenkant van kerken. Met ons boek reiken we een soort gids aan. Wie nog eens op wandel gaat en zich afvraagt wat de oorsprong is van een bepaald monument, kan dit nu in een handomdraai vinden. We hopen dat de lezer een moment blijft stilstaan, om zich te verwonderen en het kunstwerk te bewonderen. Hij of zij moet geen kunstkenner zijn, dat zijn wij trouwens ook niet.”

Kunstmo(nu)menten kost 33 euro en is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, de dienst toerisme of bij de auteurs zelf: gerda.drieghe@telenet.be en wilfried.andries@telenet.be