Beverse kampioenen in de bloemetjes gezet tijdens Sportgala Kristof Pieters

20 januari 2020

14u05 3 Beveren Naar jaarlijkse traditie hebben het gemeentebestuur en de sportraad de lokale kampioenen gevierd. Na een passage in Sportpark Beveren vorig jaar, vond het Sportgala dit jaar plaats in CC Ter Vesten. Ongeveer 300 Beverse kampioenen uit verschillende sporttakken en 32 sportclubs waren uitgenodigd op het Sportgala om samen te klinken en terug te blikken op hun sportieve prestaties.

Naast de provinciaal, Vlaams en nationaal kampioenen waren er ook dit jaar enkele aparte categorieën gecreëerd om personen extra in de kijker te zetten omwille van uitzonderlijke sportieve prestaties. Zo werd hulde gebracht aan de tien kampioenen van Home en Dagcentrum De Bron voor hun deelname aan de Special Olympics. Bij de Europees kampioenen gingen er vooral prijzen naar individuele schutters: Cedric De Dycker, Mandy Heyrman, Monique Nijs, Phaedra Raeymaekers en Marleen Van Kerckhove. Ook de Blankboog ploeg met Rita Audenaert, Marc Dumeez, Gino Dullaert, Albert Dhondt en Guido Maes mocht een Europese titel vieren.

De 7 sportiefste scholen werden in de bloemetjes gezet. Zij worden beloond voor hun inspanningen om jongeren aan te zetten tot sport en de doorstroming naar sportclubs te faciliteren. Alle Beverse scholen kunnen jaarlijks deelnemen aan deze actie. Door deelname aan gemeentelijke schoolsportactiviteiten verzamelen scholen punten. Bij het secundair ging de overwinning naar het KA Beveren. GBS Kallo was in 2019 de sportiefste lagere school en GBS De Droomwolk heeft de meest sportieve kleuters.

Tot slot werden ook nog enkele ‘sportverdienstelijke’ personen in de bloemetjes gezet, voorgedragen door hun club of de sportraad: Hugo Schollaert van Land Van Beveren, Rudi Leys van Waasland Beveren en Christiana Cathoir van Wandel Team Beveren-Waas.