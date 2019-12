Beverse ijspiste wil kaap van 300.000 schaatsers ronden Kristof Pieters

11 december 2019

17u34 1 Beveren Van zaterdag 14 december tot en met zondag 5 januari wordt de Grote Markt in Beveren opnieuw omgetoverd tot een feeëriek winterdorp met de ijspiste als centrale ontmoetingsplaats. De voorbije edities kwamen er al 282.000 schaatsers langs. Als de weergoden meewillen, hoopt men dit jaar de 300.000ste bezoeker te verwelkomen.

Aan de formule is niet veel gesleuteld. Met een oppervlakte van bijna 700 m2 is de Beverse ijspiste nog steeds de grootste in het Waasland. De aparte kinderpiste blijft behouden maar wordt lichtjes verplaatst, zodat het terras vergroot. Dat biedt de mogelijkheid om de animatie uit te breiden. In de eerste week worden zo’n 4.000 schoolkinderen verwacht. Zij vertegenwoordigen quasi alle Beverse scholen maar ook scholen uit de grensgemeenten zijn goed vertegenwoordigd. Meer dan veertig vrijwilligers staan klaar om alles in goede banen te leiden. Daarnaast kunnen de schaatsers gebruikmaken van maar liefst 900 paar schaatsen, 50 paar bobskates en een uitgebreid assortiment schaatshulpjes.

Vurig muziekoptreden

In het openingsweekend is er een grimestand voor de kinderen, een vurig muziekoptreden op zondagavond en ‘Dance on Ice’ op zaterdagavond ingepland. Zondagmiddag zakt het eerste elftal van Waasland-Beveren af naar de ijspiste en is er tijd voor een signeersessie.

“Met een bezoekersaantal van meer dan 282.000 schaatsers bewijzen de vorige edities dat de inwoners dit eindejaarsgeschenk hard weten te appreciëren”, zeggen projectcoördinator Erik Apers en schepen Raf Van Roeyen (CD&V). “Met wat gelijk en ijsvriendelijk weer vieren we dit jaar onze 300.000ste bezoeker.”

Omdat de ijspiste niet overdekt is, spelen de weersomstandigheden een belangrijke factor. Toch blijft de gemeente bewust kiezen voor een schaatsbaan in openlucht. “De sfeer is beter en veel natuurlijker dan in een overdekte schaatsbaan”, vindt Van Roeyen. “Bovendien is de ijspiste vrij groot wat overdekken een dure aangelegenheid maakt. Ondanks het ontbreken van een overkapping, werd de maximumcapaciteit tijdens de voorbije edities meer dan eens bereikt. Een dak betekent dus niet per definitief meer schaatsers. Meer nog: bij hevige sneeuwval moeten heel wat overdekte pistes sluiten omdat de constructie het gewicht op het dak niet aankan.”

Ruime animatiepakket

Een groot aandeel in het succes van de ijspiste is het ruime animatiepakket. Nieuw dit jaar is het winterfeest op zondag 22 december. Het traditionele Winterfeest op Fort Liefkenshoek krijgt nu ook een zondagse editie op Cortewalle. Vanaf 13.30 uur kan je er terecht voor onder meer poppentheater, een creamarkt, muziek, poëzie, een karikatuurtekenaar en een vuurshow met Koen uit Belgium’s Got Talent.

De tarieven blijven onveranderd: 5 euro per schaatsblok. De huur van de schaatsen is inbegrepen in de prijs. Voor een kaart met 5 beurten betaal je 20 euro en andersvaliden, 55-plussers en vrijetijdspashouders betalen slechts 3 euro. Voor kinderen tot 5 jaar is schaatsen gratis, net als voor jarigen. De huur van een locker kost 1 euro. De ijspiste sluit traditioneel af met de Nieuwjaarsdrink voor de bevolking op zondag 5 januari.