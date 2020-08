Beverse handelaars kijken strijdvaardig vooruit: “Ondernemen zit in mijn bloed, daar is geen coronavirus tegen opgewassen”

Beveren

Het is een half jaar geleden dat corona zijn intrede deed in het land en ons leven volledig overhoop gooide. In het dossier ‘commerce vs corona’ houden we een vinger aan de pols bij de lokale middenstand. Hoe hebben ze de lockdown overleefd en komen ze er terug bovenop? In Beveren blijkt de ene sector al beter bestand tegen de crisis dan de andere. Een niet aflatende strijdvaardigheid hebben de handelaars alleszins gemeen: “Er is maar één weg en dat is de weg vooruit.”