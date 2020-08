Exclusief voor abonnees Beverse handelaars blijven strijdvaardig in coronatijden: “We moeten flexibel en inventief zijn om dit te overwinnen” Kristof Pieters

30 augustus 2020

16u43 1 Beveren Het is een half jaar geleden dat de corona zijn intrede deed in het land en ons leven volledig overhoop gooide. In het Het is een half jaar geleden dat de corona zijn intrede deed in het land en ons leven volledig overhoop gooide. In het dossier ‘commerce vs corona’ houden we een vinger aan de pols bij de lokale middenstand. Hoe hebben ze de lockdown overleefd en komen ze er terug bovenop? In Beveren blijkt de ene sector al beter bestand tegen de crisis dan de andere. Een niet aflatende strijdvaardigheid hebben de handelaars alleszins gemeen: “Er is maar één weg en dat is de weg vooruit”

Het restaurant Bebronna in hartje Waaslandhaven heeft zichzelf al een paar keer moeten heruitvinden de voorbije maanden. “We leefden vroeger van zakenlunches in de week en trouwfeesten in het weekend”, legt zaakvoerder Bjorn Meersman uit. “Zowel de zakenmensen als de trouwers hebben we nauwelijks nog gezien sinds de coronacrisis uitbrak. De bedrijven in de buurt steunen ons volledig maar hun klanten willen of mogen niet meer aanschuiven voor een lunch. Ook de trouwers staan te trappelen maar dan moet de overheid eerst de maatregelen versoepelen. We begrijpen de voorzichtigheid op dat vlak maar nu is de slinger wel aan het doorslaan. Evenementen met 200 mensen binnen en 400 buiten zijn toegelaten maar op een huwelijksfeest mag je slechts 10 mensen uitnodigen. Die logica kan ik niet volgen. We zouden mensen perfect in kleinere bubbels aan aparte tafels kunnen plaatsen. Het enige dat we vragen aan de overheid is ons wat perspectief te geven.”

Tijdens de lockdown pakte Bebronna vrij snel uit met takeaway en delivery. “We zitten hier in een havengebied en dat betekent dat we altijd een tikkeltje meer inspanningen moeten doen. Mensen passeren niet langs de deur. Daarom dat we onze brunch- en barbecuepakketten ook aan huis leverden in een groot deel van het Waasland. Het was een groot succes maar het kostte ons ook flink wat energie.”

Hetzelfde verhaal afgelopen zomer. “Toen hebben we ons terras omgebouwd tot zomerbar. Ook dat was een schot in de roos. Het was zelfs zo’n succes dat er veel vraag is om dit volgend jaar te herhalen. De financiële put van tijdens de lockdown gaan we niet meer kunnen compenseren maar de omzet van na de heropening is bijna hetzelfde gebleven. Met dat verschil dat we nu dubbel zo hard moeten werken en dat zeven dagen op zeven. We hebben geen centrale ligging en moeten de klanten naar hier halen. Dat vraagt veel creativiteit.”

Een formule die ook aansloeg waren de kookworkshops voor kinderen. “Kinderen staan mee in de keuken en maken snacks of koekjes voor de ouders. We delen de kinderen veiligheidshalve wel op in bubbels. Mogelijk gaan we dit later verder zetten in de vorm van kinderfeestjes, voor die feesten zijn er immers geen beperkingen in aantal.”

De zomerbar stopt nu en wordt vanaf 9 september vervangen door een ander concept. “We gaan wereldkeuken aanbieden”, legt Bjorn uit. “Japans, Italiaans, Zuid-Amerikaans,… het komt allemaal aan bod. Zolang er geen feesten zijn toegelaten moeten we inventief zijn om het hoofd boven water te houden.”

“Stilstaan is achteruitgaan”

Nicolas van Grinsven koos eveneens voor de weg vooruit en opende vorige week zelfs een nieuwe vestiging van zijn zaak VG Tailoring in de Vrasenestraat in Beveren. Hij verkoopt er herenkleding op maat. “Na het uitbreken van de coronacrisis heb ik een versnelling hoger geschakeld”, vertelt hij. “Ik had enkel een etalage in de Oeverstraat in Temse en voelde de noodzaak aan een echte winkel om mensen tot bij mij te krijgen. Het was altijd al een plan om dit op te starten maar door de coronacrisis heb ik het versneld moeten uitvoeren.”

Nicolas moest nochtans ook flinke klappen incasseren. “Ik krijg normaal veel aanstaande bruidegoms over de vloer die een kostuum op maat willen. Nu zijn echter veel huwelijken uitgesteld. Mijn zakelijk cliënteel heb ik gelukkig nog wel maar ook daar is er wel wat drempelvrees. Voor het kiezen van de stoffen en het opnemen van de maten, reken je toch best één tot anderhalf uur en dat moet nu natuurlijk met mondmasker. Ik zocht daarom naar een manier om meer mensen tot bij mij te krijgen en met een winkel wordt de drempel een stuk lager. Beveren leek me de geknipte uitvalsbasis want er was nog geen kleermaker actief.”

Nicolas was voor de opstart van VG Tailoring in 2019 al enkele jaren actief in de modebranche. Kostuums op maat worden volgens hem nog altijd veel gevraagd. “Het is daarom dat ik vorig jaar met deze zaak ben begonnen. Ik heb een heel gamma aan stoffen van Italiaanse makelij, knoppen en voeringen waaruit klanten kunnen kiezen. Dit maakt dat elk kostuum quasi uniek is. Bovendien zit het meteen perfect.”

Met een eigen winkel wil Nicolas zijn naambekendheid en dus ook zijn publiek vergroten. “Een maatpak koop je natuurlijk niet elke dag en daarom heb ik hier ook een beperkt aanbod kwaliteitsvolle confectiekleding in de rekken liggen. Mensen stappen hiervoor iets makkelijker binnen en kunnen dan tegelijk kennismaken met de rest van het aanbod. Ik ben nog maar een week actief maar intussen wel aangenaam verrast door deze locatie. Er is veel meer passage dan ik verwacht had. Een winkel openen in deze vreemde tijden is geen evidentie. Ik besef maar al te goed dat ik nu tegen de stroom roei maar stilstaan is achteruitgaan.”

“Op tijd gestopt en nu met propere lei beginnen”

Er sloten ook handelszaken de voorbije maanden. Eén ervan was snackbar Ons Hongerke in winkelgaanderij De Bever. Franky Wauters gooide vrij snel de handdoek in de ring, nog tijdens de lockdown. “Door toen te stoppen kan ik nu met een propere lei opnieuw beginnen”, vertelt hij. “Op 11 september open ik een nieuwe zaak in Olen. Er is een parking voor 30 wagens en een terras voor 100 klanten. We beginnen eerst als café en willen na een opstartfase een brasseriekeuken aanbieden. In Beveren kon ik zo’n pand voor hetzelfde geld niet vinden. Ik heb geen spijt van mijn beslissing om de snackbar zo vroeg te sluiten want ik moet het vooral hebben van scholieren en toogverkoop is nog altijd verboden. Ik had me enkel in de schulden gestoken als ik Ons Hongerke had verder gezet.”

Toch worden niet alle banden met Beveren gebroken. “Ik heb nog altijd mijn hamburgerkaan voor evenementen. Hiervoor werk ik samen met mijn broer. Daarnaast ben ik ook nog in onderhandeling om een pop-up te beginnen in de Vrasenestraat. Ik ben echter voorzichtig geworden en wil eerst aftasten of dat aanslaat. Ik wil beginnen met een contract voor een jaar. Het wordt eveneens een snackbar met de klemtoon op hamburgers en friet. Ik ga het samen met mijn broer uitbaten. Op woensdag en donderdag is onze zaak in Olen namelijk gesloten en zal ik in Beveren staan.”

Franky ging na de sluiting van de snackbar even aan de slag als werknemer maar al na twee maanden besefte hij dat het niks voor hem is. “Ik ben iets te lang zelfstandige geweest en kan niet meer naar een ‘baas’ luisteren”, lacht hij. “Ondernemen zit nu eenmaal in mijn bloed. Geen coronavirus dat hiertegen is opgewassen.”

“80% minder omzet maar service blijven bieden”

De horeca kreeg harde klappen maar dat is klein bier met de dreun die de reissector moest incasseren. Bij het kantoor van TUI in de Vrasenestraat in Beveren zag men de omzet met maar liefst 80% dalen. “Het is een regelrecht drama, anders kan ik het niet omschrijven”, zegt Bert De Hertogh die samen met zijn echtgenote het kantoor runt. “We zijn een zelfstandige partner van TUI en openden dit kantoor vier jaar. We zagen elk jaar de omzet stijgen maar al dat werk is op enkele maanden tijd als sneeuw voor de zon verdwenen. We hebben één personeelslid op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Hopelijk wordt dit systeem door de overheid verlengd want voor onze sector is er nog niet veel beterschap in zicht.”

Het Beverse reiskantoor was op 8 juni één van de 10 TUI-agentschappen die als testcase als eerste in het land de deuren heropende. “We hebben daar zelf om gevraagd. Tegenwoordig boeken veel mensen hun reis online en het is net de service waar we het verschil kunnen maken, ook in deze barre tijden. Toen we de deuren heropenden, stond er meteen een wachtrij tot achter de hoek. Advies geven is uiteraard niet makkelijk want kleurcodes in het buitenland veranderen om de haverklap. Mensen zitten met veel vragen. Kan ik nog op reis en geraak ik nadien nog thuis? Als er één ding positief is aan de coronacrisis, is het wel dat mensen deze persoonlijke service meer dan ooit appreciëren. Ze beseffen nu zelf het verschil. In je eentje rondbellen of eindeloos surfen naar een oplossing of naar je reisagent stappen. We hebben de voorbije maanden héél veel mensen geholpen bij het herboeken van een reis. Dat geeft veel voldoening. Hopelijk zal men dit onthouden.”

Te lang mag de crisis wel niet meer aanslepen want de reserves raken ook hier uitgeput. “We hadden gelukkig een kleine buffer van de voorbije vier jaar en zitten onder de vleugels van een grote groep die marktleider is. Dat scheelt een slok op de borrel. Anderzijds mag dit niet te lang meer duren. Mensen zijn schrik aangejaagd om te reizen terwijl het risico op besmetting in eigen land vaak groter was dan in het buitenland. We zijn deze zomer zelf op vakantie geweest en voelden ons daar veiliger dan thuis.”