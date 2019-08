Beverse brouwers stellen hun gerstenat voor op Beverse Feesten Kristof Pieters

22 augustus 2019

18u37 1 Beveren Op het oud-atletiekterrein vindt deze avond voor de tweede maal Bier Vibes plaats. Het gaat om een initiatief van ‘Bier Verenigt’, een samenwerkingsverband van acht Beverse brouwers. Aan het grote publiek stellen ze hun nieuwste creaties voor.

Het collectief ‘Bier Verenigt’ werd vorig jaar opgericht om de Beverse bieren promoten, deel te nemen aan evenementen maar ook om eigen activiteiten op poten zetten. ‘Bier Vibes’ is één van die activiteiten ter gelegenheid van de Beverse Feesten. “Sinds vorig jaar zijn er heel wat bieren bijgekomen”, vertellen Tim Verwilghen van 4CR en Wim Tindemans van Stanium. Die laatste stelt met Cuvé Sn100 en Une Bière twee nieuwe brouwsels voor. “De eerste is een Saison met extra hop en kruiden en dus voor echte liefhebbers. De tweede is een fruitige en frisse dorstlesser, ideaal voor de Beverse Feesten”, legt Wim uit. Ostdonk Bieren hebben het voorbije jaar een blond bier op de markt gebracht en 4CR lanceerde het honingbier Papitou en zal in primeur donderdagavond het alcoholvrije bier B6 schenken. “Een vitaminebiertje”, klinkt het lachend. Brouwerij Fienneke sluit de rij af met het bier ‘Sefken’. Vanavond nog niet te proeven maar dit weekend wel: A’Cantus. Het is een bier dat speciaal werd gemaakt voor het koor Acantus en dat men kan degusteren in de ‘hemel’ op de Grote Markt.