Beverse bakkers pakken uit met zoete en zoute VIJD-koekjes: “Afgewerkt met een middeleeuws zegel” Kristof Pieters

05 juni 2020

10u39 16 Beveren Vier bakkers uit Beveren pakken uit met een nieuw streekproduct: de zoete en zoute VIJD-koekjes. Ze ontwikkelden het recept speciaal voor het Vier bakkers uit Beveren pakken uit met een nieuw streekproduct: de zoete en zoute VIJD-koekjes. Ze ontwikkelden het recept speciaal voor het VIJD-jaar dat Beverenaar Joos Vijd, opdrachtgever van het Lam Gods in de kijker zet. “Met een middeleeuws zegel en een smaak met granola en dedermeel, zijn de koekjes meer dan een nieuwe lekkernij,” vindt bakker Dirk Verhelst, één van de initiatiefnemers.

De coronamaatregelen zorgde voor een start in mineur voor het VIJD-jaar in Beveren. Het lanceringsweekend op 25 april werd uitgesteld. Maar dat maakt het enthousiasme bij alle ambassadeurs er niet minder op. Vier Beverse bakkers: Dirk Verhelst, Nico Everix, Kris van Steenlandt en Veronique De Rop pakken voor Vaderdag uit met hun nieuw streekproduct: de zoete en zoute VIJD-koekjes. Het koekje werd speciaal ontworpen om Joos Vijd te eren. Deze invloedrijke Beverenaar gaf in de 15de eeuw de opdracht aan de gebroeders Van Eyck om het Lam Gods te schilderen. De gemeente Beveren vond het dan ook tijd om de gulle financier eens in de spotlights te zetten.

Granola en mosterd

Enkele handelaars toonden zich bereid om nieuwe VIJD-producten te ontwikkelen. Naast 5 bieren zorgden de bakkers voor bijpassende zoute en zoete VIJD-koekjes. “Het is altijd intensief om een uniek koekje met een nieuwe smaak te creëren,” vertelt bakker Dirk Verhelst. “Wij hebben ons laten inspireren door het verhaal van Joos Vijd en de Middeleeuwen en dit gecombineerd met nieuwe, moderne ingrediënten zoals zelfgemaakte granola en fruitsiroop. Een tiental baksels en evenveel smaaktests later, zijn we verheugd dat we écht een koekje met een nieuwe smaak ontwikkelden. Met een stempel drukken we de naam in het koekjesdeeg. Dit naar analogie met het gebruik van zegels in de Middeleeuwen.”

Ook de zoute koekjes zijn een smaakbommetje volgens Veronique De Rop van het artisanale koekjesbedrijf Bastia sia Buono: “Achter de eigenzinnige smaak schuilt de mosterd van de Kroon. Daarnaast gebruikten we kikkererwten en het middeleeuwse smaakvolle dedermeel.”

Pakket voor Vaderdag

Voor Vaderdag op 14 juni is er een uniek pakket samengesteld met de koekjes en vijf VIJD-bieren. Deze bieren werden speciaal voor deze gelegenheid gebotteld in micro-brouwerijen in Beveren. Je kan een pakje koekjes van 150 gram kopen aan 4 euro bij bakkerij Verhelst-Buys in de halfdreef in Beveren, bakkerij Everix in de Kruibekesteenweg 61 in Beveren en bij bakkerij Van Steenlandt in de Koolputstraat in Melsele. Ook de geschenkverpakking met de 5 uniek ontworpen VIJD-bieren en de twee pakje koekjes zijn te koop aan 25,50 euro bij de betrokken bakkerijen en of via mail te bestellen bij de vzw Bier Verenigt: wintersellen@skynet.be, gsm 0477 28 34 27