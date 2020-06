Beverse apotheken staan in voor bedeling federale mondmaskers en filters Kristof Pieters

13 juni 2020

11u20 0 Beveren De Beverse apothekers gaan de federale mondmaskers en filters verdelen tussen 15 en 26 juni. Om het ordelijk verloop te verzekeren, verspreiden de apothekers de verdeling van deze gratis mondmaskers over 10 dagen. Zo komen de kwetsbare ouderen het eerst aan bod en worden lange wachtrijen vermeden.

De federale overheid gaat 15 miljoen stoffen mondmaskers verdelen aan elke burger via zijn of haar apotheek. Nu de eerste golf van de pandemie stilaan achter ons ligt, hervatten de dagelijkse activiteiten maar de kans op besmetting en een daarmee samenhangende nieuwe uitbraak van het virus blijft mogelijk. Naast de ondertussen klassieke voorzorgsmaatregelen – zoals afstand houden en handhygiëne – is het dragen van een mondmasker één van de maatregelen om de draad veilig terug te kunnen oppikken.

Identiteitskaart

Alle inwoners kunnen bij hun gebruikelijke apotheek hun mondmasker ophalen. Voor een vlot verloopt, wordt gevraagd de identiteitskaart en die van de andere gezinsleden mee te brengen. Op vertoon hiervan zullen de mondmaskers afgeleverd worden. Tegelijkertijd zullen ook de federale filters bedeeld worden via de apothekers. Deze filters kunnen op maat geknipt en als extra filterlaag gebruikt worden in een eigen gemaakt of gekocht stoffen mondmasker. Ze zijn ook bruikbaar als extra tweede laag in de gratis comfortmaskers die alle inwoners eerder van gemeente Beveren ontvingen. In die comfortmaskers van Think Pink zit al een vaste filterlaag, maar kan dus desgewenst een tweede filter aan toegevoegd worden als dit het draagcomfort niet te veel belemmert.