Bevers bedrijf Fertikal grijpt nipt naast Leeuw van de Export 2020 Kristof Pieters

24 september 2020

13u49 0 Beveren Fertikal, een producent van meststoffen met haar vestiging in de Waaslandhaven, heeft nipt naast de prestigieuze ‘Leeuw van de Export’ gegrepen.

De wedstrijd is een initiatief van Flanders Invest & Trade (FIT) die hiermee al 19 jaar op rij Vlaamse exportkleppers bekroont. Tijdens een spannende online awardshow woensdag greep het Beverse Fertikal, toonaangevende producent van meststoffen, nipt naast de award voor bedrijven met maximum 49 medewerkers. De prijs ging in de laatste rechte lijn naar het Mechelse bedrijf Caeleste.

Fertikal werd opgericht in 2007 en verkoopt zijn producten in meer dan 55 landen wereldwijd. Er wordt uitsluitend gewerkt met lokale grondstoffen met een traceerbare herkomst. Deze grondstoffen worden in een ultramoderne fabriek, die in 2014 nog volledig vernieuwd werd, verwerkt tot een duurzaam product. Op die manier produceren zij niet minder dan 75 000 ton meststoffen in de vorm van pellets.

“Ik ben blij dat de inspanningen van Fertikal niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan en dat het bedrijf met haar nominatie ook eens in de bloemetjes werd gezet”, reageert burgemeester Marc Van de Vijver.