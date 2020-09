Beverentunnel verboden terrein voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen: “Te veel ongevallen en vroeg of laat is het hier anders prijs” Kristof Pieters

10 september 2020

18u23 0 Kallo Het Agentschap Wegen en Verkeer verbiedt vanaf 1 oktober het transport van gevaarlijke goederen door de Beverentunnel in Kallo. De ongevallencijfers zijn al een tijdje erg hoog, wat ook de kans op zware calamiteiten vergroot. De Beverentunnel beschikt in dat geval niet over de vereiste veiligheidssystemen. De aanpassingswerken zullen 2,5 jaar duren.

De Beverentunnel heeft de voorbije jaren een kwalijke reputatie opgebouwd op vlak van ongevallen. De tunnel maakt deel uit van de R2 en krijgt veel vrachtverkeer te slikken van en naar de haven. Het zijn net die vrachtwagens die vaak betrokken raken bij kop-staartaanrijdingen in de tunnel. Begin dit jaar vielen er twee doden en tientallen gewonden bij een ongeval waarbij twee bussen en enkele vrachtwagens betrokken waren. In juli raakte dan weer een tunnelkoker zwaar beschadigd nadat er brand was uitgebroken bij een gekantelde vrachtwagen. Die vervoerde gelukkig geen gevaarlijke stoffen, maar de schade was toch aanzienlijk.

Risico op calamiteit

“De beslissing om transport van gevaarlijke goederen (ADR) te verbieden was al eerder genomen en heeft dus niks te maken met deze brand”, verduidelijkt woordvoerder Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het is geen geheim dat de ongevallencijfers in deze tunnel erg hoog zijn. Hoewel het ADR-transport slechts één tot twee procent uitmaakt van de totale verkeersstroom neemt het risico wel toe dat er vroeg of laat een ongeval met gevaarlijke stoffen gebeurt. Dit kan leiden tot een ontploffing, het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen of een zware brand veroorzaken. Daarom hebben we besloten om vanaf 1 oktober een verbod in te voeren op het transport van gevaarlijke goederen door de tunnel. De Beverentunnel zal dan onder dezelfde categorie vallen als de Kennedytunnel.”

We schatten dat de werken 2,5 jaar zullen duren. We hopen dat er tegen 2024 opnieuw ADR-transporten toegelaten kunnen worden in de tunnel, maar dat is een optimistische prognose Jef Schoenmaekers, AWV

Omleiding via Kallosluis

Er wordt een bovengrondse omleiding voorzien tussen de Liefkenshoektunnel en de E34 via de Kallosluis voor die transporten van gevaarlijke goederen. Deze omleidingsroute van 1,1 kilometer is dezelfde als die die nu al gebruikt wordt wanneer de tunnel dicht gaat voor onderhoud. De aanpassing gaat in op 1 oktober, maar deze maand zullen chauffeurs er al attent op gemaakt worden met borden, tekstkarren en de dynamische signalisatieborden boven de weg. Er worden ook meertalige affiches en flyers verspreid. Vanaf de invoering van de beperking zal er geregeld gecontroleerd worden door de wegpolitie. Overtreders riskeren fikse boetes.

Renovatie

Momenteel loopt er een studie naar de renovatie van de Beverentunnel. “De tunnel dateert uit de jaren zestig en om deze conform te maken met de veiligheidsvoorschriften voor ADR-transport zijn ingrijpende werken nodig”, gaat Schoenmaekers verder. “Zo moeten onder andere de ventilatie en vluchtroutes aangepast worden en ook de riolering moet bijtende stoffen kunnen afvoeren. Voor dit laatste moet het wegdek opgebroken worden. We schatten dat de werken 2,5 jaar zullen duren. In die periode zal er ook heel wat hinder zijn. De timing zal dan ook afgestemd worden op andere grote werven, zoals Oosterweel. We hopen dat er tegen 2024 opnieuw ADR-transporten toegelaten kunnen worden in de tunnel, maar dat is een optimistische prognose.”

Slagbomen

Ondertussen zijn wel al heel wat extra maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Er was al tunneldosering en een dynamische opheffing van het inhaalverbod voor vrachtwagens en momenteel worden ook slagbomen en verkeerslichten geïnstalleerd, zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand afgesloten kan worden. Daarnaast wordt ook nog gekeken naar aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling van het complex Waaslandhaven-Noord.