Beverentunnel afgesloten nadat gekantelde vrachtwagen vuur vat Kristof Pieters

28 juli 2020

12u27 146 Kallo In de Beverentunnel (R2) is dinsdag een vrachtwagen gekanteld bij een verkeersongeval. De truck vatte daarna vuur. De tunnelkoker liep bij de brand schade op en is momenteel nog altijd afgesloten in de richting van Gent.



Het ongeval gebeurde kort na de middag in de tunnelkoker richting Gent. Een vrachtwagen kantelde en schoot daarbij onmiddellijk in brand. Vermoedelijk scheurde de brandstoftank open en zorgden vonken van de schuivende truck ervoor dat de truck vuur vatte. De chauffeur kon via zijn dakraampje nog op eigen kracht uit zijn stuurcabine kruipen. De man bracht zichzelf vervolgens in veiligheid buiten de tunnel.

In een mum van tijd vulde de tunnelkoker zich met een dikke rookontwikkeling. Bestuurders die achter het ongeval in de tunnel vast kwamen te zitten moesten hun voertuig verlaten en naar de uitgang van de tunnel vluchten. Gelukkig bleef iedereen hierbij ongedeerd. Omwille van de zware rookontwikkeling werd ook de tunnelkoker richting Nederland afgesloten.

Via de noodgang tussen beide tunnelkokers konden de hulpdiensten de brandende vrachtwagen bereiken en blussen. Dat nam ongeveer een kwartier in beslag. De vrachtwagen bleek beladen te zijn met een container, maar de inhoud daarvan is niet gekend. De chauffeur van de vrachtwagen werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Probleem met de remmen

De brandweer heeft eerst met grote ventilatoren de rook uit de tunnel geblazen. Omstreeks 14 uur werd de tunnel richting Nederland weer vrijgegeven voor het verkeer. De koker richting Gent is momenteel nog altijd afgesloten. De takeling van de vrachtwagen is een lastige klus maar ook de verlichting en bekabeling aan het plafond raakte door de brand beschadigd. Na de takeling zal het wegdek grondig gereinigd moeten worden en ook de schade aan de tunnel moet eerst hersteld worden.

De oorzaak van het ongeval staat nog niet met zekerheid vast, maar de chauffeur zou aan de hulpdiensten verklaard hebben dat hij een probleem had met de remmen en daardoor aan het slingeren gegaan is.