Beveren wil straatbeeld opfleuren: kunstwerk bij elke grote heraanleg, elektriciteitskasten bestickeren en publieke tuintjes Kristof Pieters

30 augustus 2020

17u00 0 Beveren Het gemeentebestuur wil wat meer kleur brengen in het straatbeeld. Bij elke grote heraanleg zal voortaan ook een kunstwerk worden geplaatst met een link naar de locatie. Oude elektriciteitskasten krijgen een bestickering met een kunstwerk. Waar mogelijk komen er ook publieke tuintjes. Het Yzerhand krijgt de primeur. Aan De Pomp komt een abstracte waterbloem van liefst twee meter hoog en twee meter breed. Voor de deur van Huis Piers is intussen de aanleg gestart van een watertuin in Franse stijl.

De heraanleg van het Yzerhand zit momenteel in een eindfase. De levering van natuursteen had wat vertraging opgelopen door de coronacrisis maar momenteel is de afwerking van de voetpaden volop bezig. “Eind oktober moeten de werken klaar zijn”, zegt schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V). “Het was geen makkelijke periode voor de handelaars maar het eindresultaat zal de moeite waard zijn.”

Intussen is ook de aanleg gestart van een watertuin voor de deur van Huis Piers. “Dit moet een rustpunt worden tussen de Vrasenestraat en het Yzerhand”, legt Van Roeyen uit. “Er komen zitbanken en een tuin in Franse stijl die mooi aansluit bij het geklasseerde Huis Piers. Er is eveneens een ruime fietsenparking voorzien.”

Ter hoogte van De Pomp wordt een monumentaal kunstwerk geplaatst van Tinka Pittoors. “Het is gemaakt uit robuust geplooid staal en stelt een waterbloem voor in en staalblauwe kleur”, legt Van Roeyen uit. “Het is robuust genoeg om bestand te zijn tegen vandalisme of spelende kinderen. Het werk verwijst naar Yzerhand natuurlijk maar vooral naar de pomp die hier altijd heeft gestaan. Vroeger was er een groot reservoir waar de brandweer zijn water kwam oppompen.”

Het Yzerhand krijgt hiermee een primeur want voortaan zal bij elk groot project verplicht ook een kunstwerk moeten geplaatst worden. “De aard en omvang is natuurlijk afhankelijk van de plaats maar er moet altijd een link zijn met de omgeving”, vervolgt de schepen. “We willen op deze manier gefaseerd het straatbeeld wat meer opfleuren. De bewoners zullen uiteraard ook betrokken worden. Op vlak van kunst in het openbaar domein kan Beveren wel een inhaalbeweging gebruiken.”

Dat zal ook op kleinere schaal gebeuren met het aankleden van kasten voor de distributie van nutsvoorzieningen. Deze grijze kasten van elektriciteit of gas staan meestal vol graffiti en ontsieren nu het straatbeeld. “We gaan de kasten niet zelf beschilderen maar laten bestickeren”, vervolgt Van Roeyen. “Dit kan een kunstwerk zijn maar ook een oude foto of zelfs een tekst horen tot de mogelijkheden. We gaan in een eerste fase een twintigtal van de elektriciteitskasten aanpakken in de verschillende dorpscentra. Daarna kan het verder uitgebreid worden over het hele grondgebied.”