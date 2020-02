Beveren wil geen regenboogzebrapad: “Dan liever een ‘regenboogbeleid’ in de gemeente” Kristof Pieters

06 februari 2020

10u48 0 Beveren De gemeente Beveren gaat niet het voorbeeld volgen van verschillende andere steden en gemeenten zoals Sint-Niklaas en Waasmunster en een regenboogzebrapad aanleggen.

Het voorstel kwam van gemeenteraadslid Ann Vermeulen (Groen). Ze stelde voor om zo’n zebrapad te voorzien in het centrum van Beveren en minstens één in elke deelgemeente als een duidelijk én permanent symbool voor verdraagzaamheid tegenover de holebigemeenschap.

Het voorstel kon echter op weinig animo rekenen. N-VA, CD&V en Vlaams Belang stemden tegen. De oppositiepartijen Beveren 2020 en Open Vld onthielden zich. Enkel sp.a stemde mee voor het voorstel van Groen.

Volgens het gemeentebestuur is Beveren een holebi- en gendervriendelijke gemeente en wordt op 17 mei elk jaar de regenboogvlag uitgehangen. “We kiezen echter liever voor een ‘regenboogbeleid’ in plaats van een ‘regenboogzebrapad’.

Vermeulen betreurt de afwijzing. “De keuze voor een regenboogzebrapad had een hart onder de riem kunnen zijn voor vele inwoners jong en oud die tot op heden zich anders voelden en zichzelf niet durfden te zijn. Ook in Beveren is er nood om een duidelijk signaal te geven tegen intolerant gedrag.”