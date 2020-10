Beveren wacht af wat effect is van Nederlandse lockdown: “Vervroegd sluitingsuur is daarom belangrijke maatregel” Kristof Pieters

13 oktober 2020

19u47 3 Kieldrecht Bij onze Noorderburen gaan alle cafés en restaurants dicht. De lockdown kan wel betekenen dat Nederlanders de grens overtrekken om iets te gaan eten of drinken. “We denken dat dit beperkt zal blijven als ook hier alle deuren sluiten om 23 uur”, zegt Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

In Beveren werd vlak voor het nieuws van de Nederlandse lockdown een politieverordening opgesteld waarbij er een eenvormig sluitingsuur is voor zowel cafés als restaurants. Alle horecazaken moeten om 23 uur de deuren sluiten. “Met deze maatregel willen we vooral duidelijkheid brengen”, legt de burgemeester uit. “Maar het maakt het ook minder interessant voor Nederlanders om de grens over te steken.”

Bij de eerste coronagolf waren de zaken nog omgedraaid. Toen mochten de cafés in Nederland openblijven en moest de horeca in ons land sluiten. In Beveren speelt dit alleen een echte rol in de deelgemeente Kieldrecht dat aankleeft tegen Nieuw-Namen. “We hebben toen niet echt een stormloop gezien naar Nederland en we verwachten dit eerlijk gezegd nu ook niet in de omgekeerde zin”, vervolgt Van de Vijver. “We kunnen mensen natuurlijk ook niet tegenhouden. Dan zouden we de grens al moeten sluiten en er continu politie zetten.”