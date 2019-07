Beveren verliest muzikaal monument: zingende kapper Gilbert De Nockere op 73-jarige leeftijd overleden Kristof Pieters

17 juli 2019

11u05 28 Beveren Gilbert De Nockere, bekend als de zingende kapper, is dinsdag thuis overleden in het bijzijn van zijn familie. Hij was een legende in Beveren maar ook ver daarbuiten. In totaal componeerde hij meer dan 700 nummers, van smartlappen voor Eddy Wally tot licht klassiek onder het pseudoniem Jan Pieter Liedmann. Hij schreef echter vooral geschiedenis met het kampioenenlied Ole Ole dat hij maakte voor SK Beveren.

Al op zesjarige leeftijd begon Gilbert De Nockere met muziek en zijn eerste composities vloeiden uit zijn pen toen hij amper dertien was. De accordeon was het eerste instrument dat hij bespeelde. Daarmee werd hij Belgisch kampioen. Nadien volgden ook de gitaar, piano, orgel, mandoline en viool. In zijn hele carrière componeerde Gilbert meer dan 700 nummers voor onder meer Eddy Wally, Joe Harris, Tony Servi, Luc Appermont en nog vele anderen. Gilbert De Nockere was verbonden aan de Nederlandse platengigant Telstar, het muzikale huis van Johnny en Jacky Hoes. De samenwerking duurde 26 jaar en hij vervulde daar de rol van hoofdproducer en componist. In 1994 besloot Gilbert het over een andere boeg te gooien en pikte hij de draad weer op met zijn oude liefde, de licht klassieke muziek. Onder het pseudoniem Jan Pieter Liedmann richtte hij zijn eigen ‘Wiener Classic Orchestra’ op. Daarmee doorkruiste hij het hele land en kreeg hij ook in het buitenland veel respons. Het leverde hem zelfs een nominatie op voor de ‘Goldene Rathausmann’ van de Oostenrijkse hoofdstad, zeg maar ereburger van de stad Wenen.

160 singles

Door zijn uitgebreid repertoire werd hij vennoot bij SABAM die hem tien jaar geleden huldigde voor zijn hele carrière met een tiental gouden en platina albums. Voor zijn hele oeuvre mocht hij uit handen van Danny Verbiest een eremedaille in ontvangst nemen. In totaal bracht Gilbert 160 singles, 17 langspeelplaten en 17 cd’s uit.

In Beveren zal hij echter altijd het meest bekend blijven voor het beroemde voetbalnummer ‘Ole ole’ dat hij schreef in de glorieperiode van KSK Beveren. “Het werd door de Beverse supporters gezongen tijdens de kwartfinale van de Europacup II tegen Inter Milaan in 1979”, vertelt Gilbert in een interview met onze krant. “Plots werd het gezongen in voetbalstadions over heel de wereld.”

Meer dan duizend vaste klanten

Opmerkelijk is dat Gilbert zijn muziekcarrière altijd heeft gecombineerd met zijn eigen kapsalon in de Glazen Leeuwstraat. Zelfs toen hij de kaap van 70 jaar gepasseerd was, stond hij nog met de schaar in de hand. Pas toen er twee jaar geleden kanker bij hem werd vastgesteld, sloot hij zijn zaak. Hij had toen nog altijd meer dan duizend vaste klanten.

Gilbert vocht dapper tegen de vreselijke ziekte maar de chemo sloeg op het laatst niet meer aan. Hij overleed dinsdag thuis in het bijzijn van zijn familie. Een datum voor de uitvaartplechtigheid wordt later nog meegedeeld.