Beveren speelt rookvrij vanaf 1 juli Kristof Pieters

30 juni 2020

16u58 0 Beveren Vanaf 1 juli zijn alle gemeentelijke speelterreinen in Beveren rookvrij verklaard. Deze actie kadert in een campagne ‘Generatie Rookvrij’ van de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker. Hierbij roept men op om niet meer te roken in het bijzijn van kinderen, zodat ze rookvrij kunnen spelen en opgroeien.

Vorig jaar werd de campagne ‘Generatie Rookvrij’ gelanceerd door Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker. Deze campagne wil alle kinderen, geboren vanaf 2019, rookvrij laten opgroeien. Dit onder het motto ‘zien roken, doet roken’. “Kinderen kopiëren gedrag, roken valt hier ook onder”, zegt preventiewerker llka Walleyn. “Door op te groeien in een rookvrije omgeving verkleint de kans dat kinderen hier zelf later aan beginnen.”

De gemeente Beveren besliste in januari 2019 het charter van Generatie Rookvrij te ondertekenen. Zo vond het eerste rookvrije evenement plaats op 24 april 2019, namelijk de buitenspeeldag. Nadien volgden nog enthousiaste partners: Atletiekclub Volharding werd volledig rookvrij sinds de opening van hun nieuwe gebouwen in november 2019, een aantal Beverse scholen streven naar een rookvrije schoolpoort en ook Speelplein Bartje schaart zich achter deze campagne. Tenslotte mogen ook de gemeentelijke speelterreinen niet vergeten worden. Deze zullen vanaf 1 juli, het begin van de zomervakantie, volledig rookvrij worden. Er zijn borden geplaatst waarmee alle bezoekers van de speelterreinen oproepen wordt om niet meer in het zicht van kinderen te roken, want daar wordt vanaf nu